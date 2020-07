Começa nesta quarta-feira (1º), o Festival Sabores na Mesa Brasil

PUBLICIDADE

A partir desta quarta-feira, dia 1º, o Festival Sabores da Mesa Brasil movimenta a cena gastronômica da Capital Federal. Os brasilienses poderão vivenciar uma experiência única de delivery com 10 conceituados restaurantes da cidade, até dia 31 de julho. São eles: ‘A Mano, Aroma, Authoral, Bloco C, Casa Baco, Chicago Prime, Conca Cozinha Original, Dona Lenha, IVV Swine Bar e Universal.

“Participar do festival é somar forças neste momento tão delicado, e com isso podermos mostrar que a união sempre faz a força. Também é importante para nós participar da primeira edição de um festival que pode impulsionar a gastronomia da cidade”, afirma André Sampaio, sócio do ‘A Mano.

“Esse Festival tem um sabor especial, onde Chefs se unem para uma nova experiência de delivery, dando assim apoio aos restaurantes de nossa cidade. Será lindo meu povo! diz Mara Alcamim, Chef do Restaurante Universal.

Para o chef Ronny Peterson, do Aroma, o festival vem para somar forças à categoria. “Estamos muito animados com o Sabores na Mesa Brasil. Preparamos um menu com bastante personalidade, sabores e aromas. O nhoque de banana-da-terra com costelinha de leitoa desfiada e lardo de colonnata e o risoto de pato estão especiais. Este projeto em formato delivery vem no momento certo para dar um respiro a todos nós”, afirma.

Apresentado pelo Banco de Brasília – BRB e com os patrocínios da CLARO e da STELLA ARTOIS, os participantes serão contemplados com enxoval completo de embalagem assinado pelo ilustrador Mauro Martins. “O momento que a gente recebe a entrega do restaurante em nossa casa, já é normalmente um momento muito bom, que sentimos aquele cheirinho da comida! Eu fico feliz de poder alegrar um pouco mais esse momento com uma sacola bonita e cheia de desenhos para entreter as pessoas”, afirma Martins.

Cada restaurante preparou um menu especial para o Festival com diversas opções de pratos, entradas e até combos. Nesses menus do Festival o cliente além de degustar das delícias da alta gastronomia de Brasília, receberá um kit de embalagens totalmente preparada para uma nova experiência de delivery.

O Festival vai funcionar da seguinte forma: o cliente faz o pedido diretamente pelo Whatsapp ou pelo telefone do restaurante participante e recebe em casa pratos em forma de presente – com uma embalagem personalizada e mimos especiais. Além disso, clientes BRB na compra de seus pedidos exclusivamente pelos canais diretos acima, ganham 5% de desconto no total da compra, sendo necessário apresentar o cartão BRBCARD, como meio de pagamento, na hora da entrega ou retirada do pedido no restaurante.

Será também possível comprar os pratos do festival pelos aplicativos de delivery – nesse caso é necessário ver se o restaurante escolhido está cadastrado na plataforma, onde o cliente receberá igualmente o kit especial cuidadosamente criado para o Festival.

Confira o menu do Festival Sabores na Mesa de cada casa participante:

A’Mano

Chef Ivonildo de Sousa @sousaivonildodesousa

ENTRADA

Carpaccio di Manzo Alla A’mano + Presente do Chef 1 Cerveja Stella Artois – R$ 49,00

(Carpaccio de filé-mignon com fonduta de parmesão)

Brie Al Tartufo con insalata + Presente do Chef Cerveja Stella Artois – R$ 49,00

(Queijo brie envolto em massa folhada com mel trufado e salada)

PRATO PRINCIPAL

Gnocchi Doratti Con Ragù Di Agnello e Fonduta Parmeggiano + Presente do Chef 1 Cerveja Stella Artois – R$ 66,00

(Gnocchi frito na panela com ragu de cordeiro e creme de parmesão). Presente do chef com cota limitada de produtos.

(Gnocchi frito na panela com ragu de cordeiro e creme de parmesão). Presente do chef com cota limitada de produtos. Spaghettini Al Mare – R$89,00

(Espaguete grano duro ao molho pomodoro com camarão e lula)

(Espaguete grano duro ao molho pomodoro com camarão e lula) Ossobuco di vitello baby con polenta – R$78,00

(Ossobucco de vitela baby ao próprio molho com polenta cremosa)

(Ossobucco de vitela baby ao próprio molho com polenta cremosa) Combinato de inverno 'A Mano – R$110,00

Crema di asparagi

(Creme de aspargos fresco)

(Creme de aspargos fresco) Crema di patate e aglio porró

(Creme de batata e alho porró)

(Creme de batata e alho porró) Minestroni di verdure

(Sopa de legumes all genovese)

SOBREMESA

Torta mousse di cioccolato – R$ 32,00

(Torta com camadas de mousses de chocolate meio amargo, branco e ao leite coberta com raspas de chocolate)

BEBIDA

Consulte o menu do restaurante

CONTATO

Instagram: @amanorestaurante

Telefone/Delivery: WhatsApp (61) 3245-8235 / amanorestaurante.com.br

Horários de funcionamento: Ter-Sex (12h às 15h | 19h às 23h), Sex (12h às 16h | 19h às 23h) e Dom (12h às 17h)

Aroma

Chef Ronny Peterson @ronny_chef

COMBOS FESTIVAL BRB SABORES NA MESA

Combo 1

1 Prato Principal +1 entrada ou 1 sobremesa + 1 Presente do Chef 1 Cerveja Stella Artois – R$ 98,00

*Presente do chef com cota limitada de produtos.

1 Prato Principal +1 entrada ou 1 sobremesa + 1 Presente do Chef 1 Cerveja Stella Artois – R$ 98,00 *Presente do chef com cota limitada de produtos. Combo 2

2 Pratos principais + 1 sobremesa + 1 Presente do Chef 2 Cervejas Stella Artois* – R$ 169,00

*Presente do Chef com cota limitada de produtos.

2 Pratos principais + 1 sobremesa + 1 Presente do Chef 2 Cervejas Stella Artois* – R$ 169,00 *Presente do Chef com cota limitada de produtos. Combo 3

2 pratos principais + 1 vinho tinto + brinde do Festival – R$ 226,00

ENTRADA

Pastel de pato (com zeste de laranja)

Rosbife de Angus (Coalhada seca, mostarda do Cerrado e geleia de alho) –

Croquete de carne seca (recheado com muçarela)

PRATO PRINCIPAL (individual)

Cannelloni de filé-mignon (massa fresca recheada com cubos de filé, fonduta de parmesão e molho pomodoro)

Tagliata de filé-mignon (molho funghi, tagliolini com fonduta de parmesão e gema caipira mole)

Nhoque de banana-da-terra dourado (costelinha de leitoa desfiada e lardo de colonnata)

Raviolini de brie e pêra (massa fresca recheada, salteada na manteiga, mel trufado e amêndoas laminadas)

Risoto de pato (coxa de pato confit, calabresa crocante e pêra caramelizada)

SOBREMESA

Bolinho de milho verde cremoso com calda de doce de leite

Cannoli de mamão (cannoli recheado com doce de mamão e cocada mole)

BEBIDA

Consulte o menu do restaurante

CONTATO

Instagram: @aromabrasilia

Telefone/Delivery: (61) 99553-7663

Horários de funcionamento: Qua-Qui (19h às 22h), Sex-Sáb (12h às 15h | 19h às 22h) e Dom (12h às 15h)

Authoral

Chef André Castro @chefandrecastro

KIT HAPPY HOUR

1pç Croquetas cremosas + 1pç Bolinho de peixe com leite de coco e maionese de leite e alho + 1 garrafa de vinho tinto espanhol Faustino Riveros

Take Away – R$ 145,00 | iFood – R$ 170,00

Take Away – R$ 145,00 | iFood – R$ 170,00 KIT CASAL PROMOCIONAL

2pç Rigatoni ao molho de funghi com linguiça de pernil, molho sugo e creme de leite fresco ou 2pç Curry verde de frango com mini-milho, ervilha torta, farofa de coco tostado e arroz branco soltinho + 1 garrafa de vinho tinto espanhol Faustino Rivero

Take Away – R$160,00 | iFood – R$190,00

Take Away – R$160,00 | iFood – R$190,00 KIT CASAL ESPECIAL

2pç Carne de sol curada na casa, baião de dois cremoso com feijão de corda, carne seca, cheiro verde e coalho crocante ou 2pç Fideuà del mar (Fios de spaguetti tostados em azeite e cozidos em caldo de camarão com açafrão espanhol, páprica e pimentões coloridos com camarão e lula grelhados e aïoli) + 1 garrafa de vinho tinto espanhol Faustino Rivero

Take Away – R$ 195,00 | iFood – R$ 225,00

Take Away – R$ 195,00 | iFood – R$ 225,00 KIT INDIVIDUAL + Presente do Chef 1 Cerveja Stella Artois*

3und Bolinho de peixe com leite de coco com maionese de leite e alho + 1pç Carne de sol curada na casa na casa, baião de dois cremoso com feijão de corda, carne seca, cheiro verde e coalho crocante. *Presente do Chef com cota limitada de produtos.

Take Away – R$ 70,00 | iFood – R$ 85,00

BEBIDA

Consulte o menu do restaurante

CONTATO

Instagram: @authoralcozinha

Telefone/Delivery: WhatsApp (61) 98531-5507 | Ifood

Horários de funcionamento: Ter-Sáb (11h às 22h30) e Dom (11h30 às 16h30)

Bloco C

Chef Marcelo Petrarca @marcelopetrarca

ENTRADA

Burrata com caviar de aceto balsâmico e tomates fresco + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois – R$ 61,00

*Presente do Chef com cota limitada de produtos.

*Presente do Chef com cota limitada de produtos. Bun de pastrami com maionese de wasabi e cebola caramelizada (2 unidades) – R$ 38,00

Bruschetta de bacalhau confitado com pesto de salsinha – R$ 41,00

PRATO PRINCIPAL (individuais)

Escalope de Filet ao roti com arroz biro biro e batata palha caseira + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois – R$51,00

*Presente do Chef com cota limitada de produtos.

*Presente do Chef com cota limitada de produtos. Risoto de frutos do mar com azeite de limão siciliano – R$ 89,00

Rigatoni com boursin de salmão c e queijo brie e redução de mexerica – R$ 61,00

Tortelli de rabada com farofa de Parma – R$ 52,00

SOBREMESA

Rabanada de doce de leite caseiro – R$ 35,00

Crepe suzette com calda de baunilha – R$ 35,00

BEBIDA

Consulte o menu delivery

CONTATOS

Instagram: @restauranteblococ

Delivery: WhatsApp (61) 3553-9077 / 3553-9078 | https://whats.link/deliverygrupoblococ

Horários de funcionamento: Seg-Sáb (11h às 15h30 | 18h às 23h) e Dom (11h às 17h).

Casa Baco

Chef Gil Guimarães @gilguimaraes_

Prato Festival Sabores na Mesa 1

Rigatoni + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois ou 1 bebida não alcóolica + 1 mousse – a partir de R$ 27,90

*Presente do Chef com cota limitada de produtos Rigatoni com fonduta de gorgonzola

(Massa tradicional italiana com molho de gorgonzola) Rigatoni com calabresa

(massa tradicional italiana com molho de linguiça calabresa artesanal e pomodoro pelati) Rigatoni com pomodoro e basílico

(massa tradicional italiana com molho pomodoro pelati e basílico)

Rigatoni + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois ou 1 bebida não alcóolica + 1 mousse – a partir de R$ 27,90 *Presente do Chef com cota limitada de produtos Prato Festival Sabores na Mesa 2

Berinjela à parmegiana + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois ou 1 bebida não alcóolica + 1 mousse de chocolate – R$ 29,90 (Berinjela ao molho de tomate al 22 (cozido por 6h) grana padano, mozzarella de búfala e basílico). *Presente do Chef com cota limitada de produtos.

Berinjela à parmegiana + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois ou 1 bebida não alcóolica + 1 mousse de chocolate – R$ 29,90 (Berinjela ao molho de tomate al 22 (cozido por 6h) grana padano, mozzarella de búfala e basílico). *Presente do Chef com cota limitada de produtos. Prato Festival Sabores na Mesa 3

Bife à parmegiana + Presente do Chef* 1 Cerveja Stella Artois ou 1 bebida não alcóolica + 1 mousse de chocolate – R$ 34,90 | (baby beef empanado na nossa farinha do pão, molho pomodoro pelati, arroz branco e batata frita). *Presente do Chef com cota limitada de produtos.

BEBIDA

Consulte o menu do restaurante

CONTATO

Instagram: @casa.baco

Telefone/Delivery: (61) 3979-6980 | iFood

Horário de funcionamento: Seg-Sex (12h às 15h30 | 18h à 0h), Sáb-Dom-Feriados (12h à 0h).

Conca Cozinha Original

Chefs Diego Badra e Igor Janiques (@diego.badra | @igor.janiques)

PRATOS

Duo Bao + Presente dos Chefs* 1 Cerveja Stella Artois – R$ 32,00

(duas versões dos nossos pãezinhos no vapor, uma com cogumelos, pimenta de cheiro e coentro, outra com barriga de porco, tare, aioli e picles de maxixe). *Presente dos Chefs com quantidade limitada.

(duas versões de pequenos sanduíches, uma com peixe no panko, creme de coentro e pico de gallo, outra com Schnitzel, ponzu, mayo de ervas e rúcula). Presente dos Chefs com quantidade limitada. Crostini – R$ 34,00

(duas versões de pequenos sanduíches, uma com peixe no panko, creme de coentro e pico de gallo, outra com Schnitzel, ponzu, mayo de ervas e rúcula). Presente dos Chefs com quantidade limitada.

(duas versões de pequenos sanduíches, uma com peixe no panko, creme de coentro e pico de gallo, outra com Schnitzel, ponzu, mayo de ervas e rúcula). Presente dos Chefs com quantidade limitada. Crostini – R$ 34,00

(torradinhas de pão de fermentação natural com duxelle de cogumelos e rosbife de filé mignon com mayo de raiz forte)

(torradinhas de pão de fermentação natural com duxelle de cogumelos e rosbife de filé mignon com mayo de raiz forte) Tuna salad – R$ 38,00

(atum marinado e selado, ricota fresca, tare, pak choi tostada e terra de tomate)

(atum marinado e selado, ricota fresca, tare, pak choi tostada e terra de tomate) Repolho Conca – R$ 25,00

(cozido em baixa temperatura e maçaricado servido com molho de limão caipira, shoyu e wakame)

(cozido em baixa temperatura e maçaricado servido com molho de limão caipira, shoyu e wakame) Causa de mangarito + Presente dos Chefs* 1 Cerveja Stella Artois – R$ 39,00

(bolinhos de mangarito amassado, tempura de lula, creme de ervas e vinagrete picante). Presente dos Chefs com quantidade limitada. Bife acebolado com batata frita – R$ 48,00

(bolinhos de mangarito amassado, tempura de lula, creme de ervas e vinagrete picante). Presente dos Chefs com quantidade limitada. Bife acebolado com batata frita – R$ 48,00

(bife de corte Passion, roti de cebola, papas bravas, terra de tomate e picles de cebola roxa)

(bife de corte Passion, roti de cebola, papas bravas, terra de tomate e picles de cebola roxa) Camarão Coral – R$ 48,00

(camarões na manteiga defumada, mil folhas de mandioca e maçã verde ao molho de coral de camarão).

SOBREMESA

Tortinha vegana – R$ 24,00

(ganache de chocolate, caramelo salgado de castanha de caju, granola com praliné de baru e cajuzinho do cerrado confitado na baunilha do cerrado)

(ganache de chocolate, caramelo salgado de castanha de caju, granola com praliné de baru e cajuzinho do cerrado confitado na baunilha do cerrado) Cheesecake de cumaru – R$ 24,00

(biscoito de mesacorpo de baru, recheio de goiabada e cachaça de baunilha do cerrado)

(biscoito de mesacorpo de baru, recheio de goiabada e cachaça de baunilha do cerrado) Brownie – R$ 22,00

(recheio de caramelo de praliné de baru)

BEBIDA

Consulte o menu do restaurante

CONTATO

Instagram: @concacozinhaoriginal

Telefone/Delivery: (61) 98303-1717 / https://www.concacozinhaoriginal.com.br

Chicago Prime

Chef Ana Carolina Chaer

PRATOS INDIVIDUAIS

Filé-mignon (300g) na parrilla com um acompanhamento + farofa crocante e Presente do Chef 2 Cervejas Stella Artois* – R$ 69,00

*Presente do Chef com cota limitada de produtos

*Presente do Chef com cota limitada de produtos Bombom Black Angus (250g) na parrilla com um acompanhamento + farofa crocante e Presente do Chicago 2 Cervejas Stella Artois* – R$ 59,00

*Presente do Chef com cota limitada de produtos



Acompanhamentos:

Arroz à piamontese, arroz biro biro, feijão tropeiro, farofa de ovos, purê de batatas com bacon.

SOBREMESA

Bolo da Ivone no pote R$ 16,90

Brigadeiro Belga R$ 9,90

BEBIDA

Consulte o menu do restaurante

CONTATO

Instagram: @chcgcarnes

Telefone/Delivery: Whatsapp (61) 3256-2187

https://deliverydireto.com.br/chicagoprime/parrilla

Horários de funcionamento: Seg-Qui (11h30 às 15h | 17h30 às 22h), Sex-Sáb (11h30 às 22h) e Dom (11h30 às 16h).

Dona Lenha

Chef Paulo Mello

COMBOS FESTIVAL SABORES NA MESA

Combo Festival Sabores na Mesa 1 – R$ 96,00

2 pratos à escolha do cliente

2 pratos à escolha do cliente Combo Festival Sabores na Mesa 2 – R$ 169,00

2 Pratos + 1 Bebida a escolher

PRATOS

(Cliente escolhe dois ao seu gosto. De cortesia, uma mousse clássica Dona Lenha – 100ml)

Risoto Camarão & Mascarpone

(Arroz arbóreo, molho bisque de camarão com açafrão, camarões salteados, queijo mascarpone)

(Arroz arbóreo, molho bisque de camarão com açafrão, camarões salteados, queijo mascarpone) Risoto Negro de Cordeiro

(Arroz negro, cordeiro assado e desfiado, cebola roxa caramelada, creme de amêndoas tostadas e hortelã fresca)

(Arroz negro, cordeiro assado e desfiado, cebola roxa caramelada, creme de amêndoas tostadas e hortelã fresca) Peixe Amalfitano

(Filé de peixe fresco assado no forno à lenha, azeite de limão, molho de alcachofras marinadas. Acompanha Arroz Negro)

(Filé de peixe fresco assado no forno à lenha, azeite de limão, molho de alcachofras marinadas. Acompanha Arroz Negro) Prime de Frango

(Corte exclusivo, assado no forno à lenha, tenro e suculento, azeite de pistaches. Acompanha arroz cremoso de mostarda e laranja)

BEBIDA (750ml) – Uma das opções abaixo:

Vinho Tinto Ribeira Reserva Carménère OU

Vinho Branco Ribeira Reserva Sauvignon Blanc OU

Espumante 1913 Sparkling Brut

CONTATO

Instagram: @donalenhamediterraneo

Telefone/ Delivery: 202 Sul (61) 3322-1234, 413 Norte (61) 349-2323, Terraço (61) 3363-2424 e Lago Sul (61) 3364-3400. Consulte o site para verificar a unidade mais próxima (http://www.donalenha.com.br)

Horário de funcionamento: 202 Sul e 413 Norte (12h à 0h), Terraço Shopping e Lago Sul (12h às 23h).

IVV Swine Bar

Chef Edu Nobre @edunobre

Combo Happy Hour IVV (2 pessoas) – R$120,00

1 Medjool Assadas, tâmaras recheadas com gorgonzola envoltas com bacon

1 Guioza Suína, guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce|

1 Linguiça Calabreza, linguiça calabresa defumada, cebola caramelizada no malbec & honey mostard

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto ou 1 Aracuri Brut Rose, espumante.

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto ou 1 Aracuri Brut Rose, espumante. Combo Frios, Queijos + Vinho (2 pessoas) – R$ 120,00

1 Tábua de Queijos, parmesão argentino, brie, gorgonzola, frutas secas, castanhas, mel & geleia de abacaxi com pimenta

1 Tábua de Frios, salami el diablo, copa la villa, lombo canadense, giardiniera, azeitonas & mostarda

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto ou 1 Aracuri Brut Rose, espumante

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto ou 1 Aracuri Brut Rose, espumante Combo Entrada + Principal + Presente do Chef* Cerveja Stella Artois (1 pessoa) – R$ 60,00

1 Medjool Assadas, tâmaras recheadas com gorgonzola envoltas com bacon

1 Guioza Suína, guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce

1 Linguini al Pomodoro com Carne de Lata, linguini, molho pomodoro, carne de lata & molho de tamarindo do cerrado

2 Cervejas Stella Artois de brinde. *Presente do Chef com cota limitada.

2 Cervejas Stella Artois de brinde. *Presente do Chef com cota limitada. Combo Entrada + Principal (2 pessoas) – R$150,00

1 Medjool Assadas, tâmaras recheadas com gorgonzola envoltas com bacon

1 Guioza Suína, guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce

1 Linguiça Calabreza, linguiça calabresa defumada, cebola caramelizada no malbec & honey mostard

2 Quesadilhas IVV, tortilla, carne suína desfiada, salami, lombo, tempero cajun & quatro queijos

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto ou 1 Aracuri Brut Rose, espumante

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto ou 1 Aracuri Brut Rose, espumante Combo Entrada + Principal (2 pessoas) – R$250,00

1 Medjool Assadas, tâmaras recheadas com gorgonzola envoltas com bacon

1 Guioza Suína, guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce

1 Linguiça Calabreza, linguiça calabresa defumada, cebola caramelizada no malbec & honey mostard

2 Linguini al Pomodoro com Carne de Lata, linguini, molho pomodoro, carne de lata & molho de tamarindo do cerrado

1 Aracuri Merlot 2013, vinho tinto

1 Aracuri Brut Rose, espumante

1 Aracuri Brut Rose, espumante Combo Presente do Chef* – R$ 38,00

1 Guioza Suína, guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce

1 Quesadilhas IVV, tortilla, carne suína desfiada, salami, lombo, tempero cajun & quatro queijos

2 Cervejas Stella Artois de brinde. *Com cota limitada de produtos.

ENTRADA

Medjool Assadas – R$ 19,00

(tâmaras recheadas com gorgonzola envoltas com bacon)

(guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce) Linguiça Calabresa – R$ 19,00

(guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce)

(guioza a recheadas com carne suína e molho agridoce) Linguiça Calabresa – R$ 19,00

(linguiça calabresa defumada, cebola caramelizada no malbec & honey mostard)

(tortilla, carne suína desfiada, salami, lombo, tempero cajun & quatro queijos) Quesadilla Vegetariana – R$ 22,00

(tortilla, carne suína desfiada, salami, lombo, tempero cajun & quatro queijos)

(tortilla, carne suína desfiada, salami, lombo, tempero cajun & quatro queijos) Quesadilla Vegetariana – R$ 22,00

(Tortilla, cogumelos confitados na manteiga, gorgonzola & cebola caramelizada no malbec)

PRINCIPAL (individual)

Carne de Lata IVV – R$ 42,00

(Produzida na casa com molho de tamarindo do cerrado e pimenta de macaco, servido com linguini al pomodoro)

(Lasanha, molho à bolonhesa suína, quatro queijos & especiarias)

(Lasanha, molho à bolonhesa suína, quatro queijos & especiarias)

SOBREMESA

Mousse de Chocolate IVV – R$ 15,00

(200 ml do nosso delicioso mousse de chocolate callebaut 70% cacau, creme de leite fresco, bacon, castanhas e passas)

BEBIDA

Consultar menu do restaurante (https://www.goomer.app/ivv-swinebar/menu)

CONTATO

Instagram: @ivv_loja_clube_swinebar

Telefone/Delivery: (61) 99932-6310/ https://www.goomer.app/ivv-swinebar

Horários de funcionamento: Terça a sábado. Pedidos a partir das 14h e entregas a partir das 18h.

Universal

Chef Mara Alcamim (@maraalcamim)

ENTRADA

Panelinha de filé-mignon + Presente da Chef 1 Cerveja Stella Artois* – R$58,00

(Filé-mignon em cubos ao molho de cogumelos orgânicos frescos. Acompanha dois pães ciabatta caseiro). * Presente da Chef 1 Cerveja Stella Artois tem cota limitada de produtos.