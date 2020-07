Com Medalhão à Diana, BierFass Lago participa do Festival Brasil Sabor Delivery 2020

PUBLICIDADE

Um prato clássico da gastronomia brasileira marca a participação do BierFass Lago no Festival Brasil Sabor Delivery, que acontece de 20 de julho a 20 de agosto, de segunda a sábado, em 121 restaurantes da cidade. A opção oferecida pela casa do Pontão para o evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no DF, além do sistema delivery pelo iFood, chega à casa do brasiliense também por take-out, com 20% de desconto à retirada no local. Também será servida à mesa do restaurante, que está operando com cardápio digital e CR Code para garantir mais agilidade no atendimento e segurança ao cliente.

Medalhão de filé envolto em bacon, grelhado ao molho de carne, vinho e cogumelos, servido com arroz no próprio molho e legumes, o Medalhão à Diana é oferecido no almoço e no jantar em três opções: individual (R$ 50,00), duas pessoas (R$ 100,00) e quatro pessoas (R$ 150,00). Haverá a doação de R$ 2,00 por cada prato solicitado à Instituição Menino Jesus.

BierFass Lago

Telefone: 61 3364-4041

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontão@pontaodolagosul.com.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul