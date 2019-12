Colorado abre Bar do Urso na Asa Sul

PUBLICIDADE 

Chama-se Bar do Urso a primeira empreitada da cervejaria Colorado no segmento de alimentação em Brasília.

Localizada na 411 Sul, a casa oferece quatro torneiras de chopes diferenciados, cervejas engarrafadas para levar para casa ou consumir no local, e itens como camisetas, bonés e copos.

As bebidas custam a partir de R$ 9. Para comer, o menu traz bolinhos, de abóbora com carne seca, bacalhau ou pernil com cerveja (R$ 26), coxinha de frango, beterraba ou espinafre (R$ 22), coxinha de costela (R$ 26), em porções com 10 unidades.

Já o espetinhos de carne, frango ou kafta sai a R$ 10 por unidade.

Serviço:

Bar do Urso Brasília

CLS 411, Bloco B, Loja 22

Funciona de terça a quinta, das 17h30 à meia-noite; sexta, das 17h30 às 2h; sábado, das 15h às 2h; e domingo, das 15h às 22h.