A Ammo Burger tem conquistado o público com os artesanais da casa, o ambiente aconchegante e uma filosofia de paz, amor e generosidade. O espaço apresenta uma nova ação para quem gosta de churros e batata frita. As duas opções saem de graça nas segundas, terças e quintas. A sobremesa é acompanhada por um saboroso doce de leite feito na casa, já as batatas estão disponíveis nos formatos palito clássica, palito temperada, rústica e rústica temperada. Para fazer um pedido, basta fazer o cadastro em link fixado na bio do Instagram da Ammo Burger (@ammo.burger). Lá o participante escolhe o dia que prefere fazer a retirada com o cupom que será emitido após a finalização do cadastro.

Ammo Burger

A Ammo Burger une ao seu menu de artesanais exclusivos a mensagens de amor e respeito ao próximo, grafadas nos pães dos pedidos e no ambiente do espaço. O local traz hambúrgueres com 170g, nas versões clássicas e no especial da casa, além do vegetariano (com mix de cogumelos) e low carb (com alface no lugar do pão). As versões smash, com 90g, também estarão presentes no cardápio, para quem prefere um hambúrguer mais fininho.

O chef da casa, Rafael Gagliano trabalhou em restaurantes de prestígio em Barcelona, Roma, Londres e Brasília. No período que morou na Europa, pôde conhecer temperos e ingredientes das mais diferentes regiões do mundo. A inspiração para a Ammo Burger vem da sua experiência à frente da produção dos artesanais do Hard Rock Café de Barcelona, conhecida por ser a loja da marca que mais vende hambúrgueres do mundo.

Serviço: Churros e fritas de graça na Ammo Burger

Local: SHCN 110 – Bloco C – Loja 54 – Asa Norte

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Pega&Leve)

Instagram: @ammo.burger