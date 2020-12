Chega à Brasília delivery especializado em comida afetiva

PUBLICIDADE

É fato que a comida é um dos agregadores mais potentes que existe, afinal, é ao redor da mesa que nos reunimos para as grandes celebrações da vida, seja para o almoço em família no domingo ou para a comemoração de datas importantes. A comida é capaz de despertar sentimentos, trazer lembranças e construir histórias e é exatamente esta a proposta da Teggiano Comida de Herança, que começa a operar em Brasília.

Criada no interior de Minas Gerais, na cidade de Visconde do Rio Branco, a marca tem como principal proposta eternizar momentos com receitas exclusivas, artesanais e sem conservantes. As criações da chef Maristela Coutinho extrapolaram o âmbito familiar e hoje faz parte da vida de várias famílias, já que a rede atua em diversas cidades de Minas, Rio de Janeiro e neste mês passa a atender a capital federal.

A operação é inteiramente online, os pedidos são feitos pelo o Instagram da marca: @ teggianocomidadeheranca. O cardápio requintado e variado contempla receitas árabes exclusivas; de pães especiais, antepastos, doces e até criações repaginadas de clássicos como panetone.“A nossa ideia é levar comida de excelente qualidade para a mesa das pessoas para que elas vivam momentos incríveis com quem amam, de maneira rápida e prática” afirmam André Peixoto e Lucas Araújo, sócios da franquia em Brasília.

Entre as delícias que podem ser degustadas estão: panetone trufado de chocolate branco com pistache (R$89); panetone trufado de chocolate branco com geleia de frutas vermelhas (R$89); entre outros. Quem também está em alta no cardápio são as platters natalinas (para 4,6,8,10 e 15 pessoas), que são compostas por uvas, geleia de pimenta, terrines, queijo branco artesanal defumado, tender, pernil rústico, damascos turcos, pão ciabatta, pão pesto ou pão de azeitona, crispy, lascas crocantes, grissinis, salaminho, lombinho canadense, queijo montanhês, gorgonzola, tudo decorado para você começar apreciando com olhos. ( os valores variam entre R$148 e R$960).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem também tem lugar de honra entre as opções são as terrines, que podem ser de: gorgonzola com geleia de damasco; queijo com caramelo de nuts; pera com pralinê de nozes; caprese; queijos finos com figos e pistache ( valores entre R$99 e R$209).

Serviço:

Teggiano Comida de Herança

Pedidos pelo link : https://app.linktree.com.br/ catalogoteggiano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

instagram: @teggianocomidadeheranca