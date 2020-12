Chef francês Fabien Helleu assina menu da Delicatus Confeitaria

PUBLICIDADE

A marca mais doce dentre as seis comandadas pela chef Lídia Nasser está com novidade. O chef francês Fabien Helleu, premiado pâtissier, assina o cardápio da Delicatus Confeitaria com doces clássicos franceses e releituras que incluem ingredientes nacionais, elaboradas com técnicas da alta gastronomia.

Agora, a vitrine da confeitaria está ainda mais colorida com succès de mangue (massa de amêndoa e coco com mousseline de baunilha e manga), choux à la crème (massa de bomba com creme de mousseline de framboesa ou pistache), tartelette bourdaloue (creme de amêndoa com pera em calda), croissants (o clássico e, ainda, recheado com chocolate ou amêndoas), pastel de belém, rabanada assada com creme de amêndoas e macarons de frutas vermelhas, baunilha, arak, limão e pistache, além das já conhecidas delícias da marca.

A confeitaria atende diariamente, das 11h30 às 23h30, no Complexo Gastronômico de Águas Claras.

Parceria certeira

Nascido na Bretanha, costa-oeste francesa, o chef Fabien Helleu teve contato com a gastronomia desde a infância. Em sua terra natal, mais carente que as demais, os alimentos eram preparados de forma artesanal, e ele aprendeu o cultivo e manuseio da comida com seus familiares.

Aos 15 anos, Fabien mudou-se para Paris e ingressou na última turma do Centro de Formação de Aprendiz (CFA), em Versaille, contrariando o desejo da família. Na época, o CFA era comandado pelo chef mundialmente conhecido Jean Creveux.

Três anos depois, Fabien iniciou um curso de confeiteiro por paixão ao ofício. Foi durante essa experiência que trabalhou com Nicolas Bernardé, chef do Le Córdon Bleu (rede internacional de ensino de gastronomia francesa), em Paris.

Seu primeiro cargo como chef confeiteiro foi em uma rede hoteleira na ilha de Córsegas, por indicação do amigo e chef Pierre Gasser, o que impulsionou grandes experiências profissionais. Ser confeiteiro em franquias de hospedagem propiciou trabalhos em vários lugares do mundo, como Villard de Lans (Alpes Franceses), Corse (França), Corfu (Grécia), Hammamet (Tunísia), Phuket (Tailândia), até chegar ao Rio de Janeiro.

A convite de uma confeitaria francesa, em 1998, ele chegou a Brasília, firmando-se no mercado da capital federal. Conhecido por ministrar cursos na área de confeitaria, Fabien Helleu aceitou proposta da chef Lídia Nasser, jovem chef e empresária brasiliense, para serviço de consultoria em sua Delicatus Confeitaria.

“Espero que esse novo trabalho fortaleça ainda mais a Delicatus, que só tem a crescer”, almeja Fabien.

Delicatus Confeitaria

Complexo Gastronômico de Águas Claras, Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall, Águas Claras; (61) 3451-4750. Diariamente, das 11h30 às 23h30.