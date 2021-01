Chef Brasileira apresenta pratos com maçãs europeias ideais para a estação

Fruta versátil e que permite diferentes tipos de preparo, a maçã francesa é estrela de pratos variados criados pela chef Giovanna Grossi, que atualmente preside o júri brasileiro do Bocuse D’Or. As receitas são a cara do verão e proporcionam sabor, frescor e leveza, fatores que combinam perfeitamente com a estação e bem-estar.

Pelo terceiro ano no Brasil, a campanha “Maçãs Francesas: Tão… Crocantes!”, promovida pela Interfel e co-financiada pela União Europeia, tem como propósito incentivar o público brasileiro ao consumo e à descoberta de novas variedades e sabores. Entre as opções: Gala, Fuji, Red, Granny Smith, Golden, Ariane e Kissabel, cada uma com sua característica própria em cores, aromas e texturas.

Confira abaixo as receitas:

Ovo poché, saladinha de couve, maçã Gala e cogumelos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serve

1 pessoa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tempo de preparo

40 min

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingredientes

1 maçã Gala

4 folhas de couve

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

2 dentes de alho

20 ml de azeite

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

50 g de cogumelos

1 ovo poché

Cebolinha picada

Flor de sal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Modo de preparo

– Prepare o ovo poché.

– Corte a couve e refogue-a levemente com o azeite e o alho em uma frigideira. Reserve.

– Na mesma frigideira, salteie os cogumelos com azeite.

– Lave a maçã e corte-a com a casca em pequenas bolinhas usando um boleador.

Montagem

– Disponha a couve no prato.

– Adicione o ovo poché no centro e por cima alterne as maçãs e os cogumelos.

– Finalize com flor de sal e ervas.

Bolinho de repolho com maçã Fuji, tangerina e tomilho

Serve

2 pessoas

Tempo de preparo

30 min

Ingredientes

2 maçãs Fuji

1/2 repolho médio

30 g de manteiga

10 g de tomilho

50 ml de suco de tangerina

Modo de preparo

– Separe 4 folhas grandes de repolho e branqueie em uma panela com água e sal (deixe em água fervente por alguns segundos e em seguida dê um choque térmico com água gelada). Reserve.

– Corte o restante do repolho em fatias bem finas usando o mandolin. Em seguida rale ½ maçã e misture com o repolho.

– Em uma frigideira refogue o repolho e a maçã com manteiga e tomilho, até que o repolho fique bem macio. Adicione o suco de tangerina e deixe reduzir na panela. Reserve.

Montagem

– Disponha um pedaço de filme plástico sobre a mesa e coloque uma folha de repolho branqueada.

– Adicione o recheio de maçã com repolho, faça uma bolinha e feche com a ajuda do filme plástico. Repita o processo com as outras folhas de repolho.

– Sirva com pedaços de 1/2 maçã crua cortada em tiras finas e raspas de tangerina.

Tortinha de maçã Granny Smith e mel

Serve

2 pessoas

Tempo de preparo

15 min + 15 min de forno

Ingredientes

3 maçãs Granny Smith

200 g de massa brisée (massa para torta)

150 g de compota de maçã

50 g de açúcar

150 ml de mel

1litro de água

Modo de preparo

– Unte uma forma redonda pequena de sua preferência e abra a massa sobre ela. Asse a massa em forno preaquecido a 200 ºC por 20min. Depois de assada deixe esfriar e desenforme.

– Corte as maçãs em quatro, tire o miolo e em seguida corte-as em fatias finas.

– Faça um xarope de água e mel e adicione as fatias de maçãs. Cozinhe em fogo baixo por 10 a 15 min., até que elas estejam cozidas, porém ainda com um pouco de firmeza.

Montagem:

– Com a massa já desenformada, comece a montagem. Coloque a compota de maçã sobre a massa, e, aos poucos, vá adicionando as fatias de maçãs uma do lado da outra, sobrepondo-as.

– Repita o processo até cobrir todas as maçãs.