Cervejaria Brother Brew desembarca na Capital Federal

Uma cervejaria sem “terra própria”, mas cheia de personalidade chega em Brasília. Considerado como os primeiros ciganos da Ceilândia, a Brother Brew foi construída com laços de amizades que se tornaram irmandades, quando dois grandes amigos tinham o sonho de empreender juntos, formada por Igor Prates e Tito Rodrigues.

A cervejaria tem cinco rótulos, Emmanuelle, a primeira cerveja que é uma Blond com especiarias. Logo após, veio a Capitão Hop Soul, uma Hop Lager, seguida pela Marimbondo Tatu, uma Black IPA . Depois chegaram as Jabuticabeira, uma Saison com jabuticaba e Pura Brodagem – pilsen puro malte.

A ideia é que a bebida traga uma certa nostalgia. A cerveja pioneira da empresa tem como objetivo resgatar uma lembrança da personagem que marcou a vida de muitos que a consomem. Já a Marimbondo desperta sensações, quando alguém relembra de uma ferroada que já tomou. Já a Capitão Hop Soul, é uma homenagem as brincadeiras de piratas que sempre tinham os personagens de capitão barba. Logo, o personagem principal é um capitão, mas é uma cerveja refrescante e leve como uma brincadeira de criança, pois em sua composição o lúpulo é trabalhado pra trazer maior frescor e menos amargor como ocorre em outros estilos.

A Pilsen Puro Malte denominada Pura Brodagem é o estilo de cerveja que o grande público define como cerveja, preservando a sua base. Por último, a Jabuti Caveira, feita com a jabuticaba aliada à história de fantasmas, por isso a escolha do nome.

As cervejas podem ser apreciadas com a entrega dos rótulos. Os clientes podem pedir pelo instagram da empresa ou pelo whatsapp (9 9220 2084 ou 9 8136 9728) até as 16h de quinta a sábado. O pagamento pode ser em dinheiro, cartão ou transferência bancária. A cada semana o cardápio muda, sempre com um mix entre as cervejas criadas pela Brother Brew e as cervejas da cervejaria onde são produzidas. A ideia é manter uma variedade para agradar aos mais diversos paladares e matar um pouco da saudade dos festivais de cervejas que estavam na agenda dos brasilienses nos finais de semana.

Com uma trajetória de três anos, os idealizadores da Brother Brew trabalham para a expansão da marca na cidade e levar para os amantes de uma boa cerveja um produto inovador, com características próprias e com sabores sofisticados.

Serviço: Cervejaria Brother Brew desembarca na Capital Federal

Pedidos: Instagram ou whatsapp – (61) 99220 2084/ 98136 9728

Os pedidos podemos ser realizados até às 16h, entre quinta-feira e sábado.

Pagamentos: Dinheiro, cartão ou transferência bancária