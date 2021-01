Que tal uma cerveja com frutas?

PUBLICIDADE

Blackberry Sour Mint

Novidade é parte do projeto Onde Está o Gole? e está disponível nos pontos de vendas

A cervejaria Dádiva acaba de lançar a Blackberry Sour Mint, cerveja criada para ser integrada ao Onde Está o Gole?, um projeto coletivo que juntou 56 cervejarias artesanais independentes para reforçar os laços de amizade entre elas após um ano desafiador, marcado pelo distanciamento social.

Para montar os rótulos das cervejas, foi feito um quadro grande colecionável que traz elementos de cada uma das cervejarias participantes. Ele foi dividido em nove partes – atribuídas a nove grupos de cervejarias – e a brincadeira funciona como um quebra-cabeças. Para montá-lo, os cervejeiros precisam experimentar pelo menos uma das cervejas incluídas em cada um dos grupos.

A Blackberry Sour Mint da Dádiva é uma cerveja seca com aroma intenso de amora. A fruta também confere à bebida uma linda coloração rosa. A hortelã é bastante presente e pode ser percebida inicialmente no sabor e, depois, no aroma. A cerveja possui 6% de teor alcoólico, e pode ser harmonizada com saladas, queijo de cabra, frutos do mar e sobremesas com queijos e frutas. Indica-se servi-la entre 4 e 8C.

O envase foi feito em latas de 473ml. O preço sugerido será R﹩ 26,00.

Yellow Tart

Berliner Weisse traz abacaxi, manga e pêssego em sua receita

O verão chegou, e junto com o calor, vem aquela vontade de garimpar tudo o que há de mais fresco em meio à variedade de bebidas, certo? A Yellow Tart, Berliner Weisse sazonal de verão da cervejaria Dádiva, é exatamente assim. Essa cerveja leva em sua receita três tipos de frutas (abacaxi, manga e pêssego), cujas características individuais são responsáveis por trazerem à bebida sua multiplicidade de aromas e sabores marcantes, em que sobressaem as notas cítricas e frutadas.

Em seu novo lote, a Yellow Tart, é uma cerveja turva e de coloração amarelo claro, fermentada com leveduras inglesas e que passa pelo processo de dry hopping (técnica de utilização de lúpulos na fase de maturação da bebida com o objetivo de acentuar os aromas trazidos pelo insumo à bebida) com lúpulos americanos. Esse procedimento confere a ela uma potência ainda maior de frutas tropicais.

A Yellow Tart possui 4,4% de teor alcoólico e acompanha bem saladas, queijo de cabra, frutos do mar e sobremesas com frutas. A temperatura ideal para serviço é indicada entre 4ºC e 8ºC.

O novo lote dessa Berliner Weisse, disponível em latas de 473ml, chega aos pontos de vendas ainda nesta semana. Será possível encontrá-la em bares, empórios e ecommerces especializados em cervejas artesanais. O preço sugerido é R﹩ 27,00.