Cenário da gastronomia no DF pós reabertura ainda não é o ideal

O cenário da gastronomia no Distrito Federal após a reabertura, ocorrida no dia 15 de julho, ainda não é o ideal de acordo com empresários do setor. Além da capacidade reduzida a 50%, as casas ainda precisam lutar com o aumento dos insumos básicos, como arroz, trigo, café, açúcar, leite, óleo etc, e competir com o comércio informal, que tem crescido cada vez mais desde a pandemia. O setor está operando com cerca de 40% da receita se comparado com o mesmo período do ano passado.

A preocupação da Abrasel-DF, portanto, é de seguir lutando por bandeiras que possam ajudar o setor a crescer. Uma delas, segundo o Presidente da associação Beto Pinheiro, é a utilização das áreas públicas para compensar a perda de metade da clientela. “Desde antes da reabertura, temos tentado, junto ao GDF, conseguir liberar alguns espaços de área aberta.