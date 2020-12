Ceias de natal e Reveillon prometem festas de final de ano saborosas e com facilidade!

PUBLICIDADE

A época de festas chegou e uma das coisas que mais enchem os olhos são as ceias de natal e as de reveillon. Há 26 anos no mercado, as empresárias Tânia Aranha e sua filha Fernanda Aranha, à frente do Chocolat Glacê, elaborando receitas exclusivas e estão sempre atentas para agradar o gosto dos clientes, surpreendendo com novidades no cardápio e foi assim que criou receitas natalinas repletas de delícias para serem saboreadas com a família e os amigos.

As carnes, como chester e peru, são marinadas por 3 dias e passam 11 horas de cozimento, para ter um sabor inigualável e que desmancha na boca. As guarnições e sobremesas são feitas com ingredientes de primeira qualidade, deixando todos os pratos deliciosos e bem práticos, pois são entregues a ponto de servir.

Elas elaboraram ceias para que atenda todos os gostos e bolsos. O cliente pode solicitar ceias completas, de 12 a 15 pessoas ou personalizá-las de acordo com a sua necessidade. “Sabemos que o momento é delicado, por isso estamos preparados para atender pequenas famílias”, adverte Tânia. Os pratos avulsos são feitos na quantidade definida pelo cliente (assados no mínimo de 1 kg e guarnições a partir de 1 kg). Para quem busca praticidade, elas sugerem combinações de ceias prontas, que contemplam saladas, assados, guarnições e sobremesas.

Ceia do Noel

Pratos principais

– Salada do Noel (mix de folhas nobres, tomate sweet grape, filete de abobrinha e berinjela, presunto de parma e búfala bola)

– Arroz com açafrão e passas claras e escuras

– Chester assado em crosta de ervas

– Pernil suíno com melado e rapadura

– Farofa Noite Feliz (flocos de milho, azeitona, passas e ovos)

Sobremesa:

– Rabanada

Total: R$ 780,00

Ceia Chocolat Gourmet

Pratos principais

– Salpicão de frango defumado

– Arroz com amêndoas douradas no azeite extravirgem

– Peru desossado e recheado com quinoa e frutas secas. Ladeado e decorado com frutas natalinas e farofa

– Tender ao chutney de damasco, manga e conhaque

– Brandade de bacalhau (ao forno gratinado com batatas e cebolas)

– Lombo suíno com linguicinha bêbada

-Farofa de cream craker

– Torre natalina (abobrinha, berinjela e pimentões gratinados com queijo)

– Ravioli recheado com creme de brie e uva Thompson ao molho cremoso de nozes)

Sobremesas:

– Tronco natalino (recheio de castanhas portuguesas e rum, leite condensado, chocolate branco com licor e cobertura de névoa de brigadeiro branco e ninho)

– Bavaroise ao couli de frutas vermelhas com redução de rum e crocante de biscoito champagne

– Rabanadas

Total: R$ 1.790,00

Ceia Chocolat

Pratos principais

– Salada de bacalhau com maça verde e salsão

– Arroz com castanhas de caju douradas no azeite extravirgem

– Chester desossado e recheado com farofa panko e croc de cebolas, ladeado com frutas natalinas e farofa

– Pernil suíno com batata bolinha, cebola pérola e alho crocante ao molho de especiarias

– Farofa clássica de Natal (bacon, amendoim, ameixa e damasco)

– Mousseline de batata baroa

– Gnocchi recheado com ossobuco em redução do próprio molho

Sobremesas:

– Red natalina (brigadeiro branco e leite condensado com cobertura de ninho trufado)

– Tiramissú al panetone (recheio com creme de Tiramissú e licor de chocolate ao perfume de café e panetone de frutas)

– Rabanada

Total: R$ 1.490,00

As encomendas podem ser feitas, por telefone ou e-mail. De acordo com Fernanda, serão aceitos pedidos de ceias completas (entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas), como também pratos avulsos. “Muitos querem apenas um prato, como um chester ou um cheesecake, por exemplo, e por isso, decidimos abrir o cardápio do jeito que o cliente preferir. O importante é todos se confraternizarem!”, explica Tânia.

Chocolat Glacé

Telefone: 61. 3226-2901/ 99646-7632/ 99981-1380

E-mail: [email protected]

Endereço: SRTVS – Qd. 701 – Conj. D – Bloco C – Ed. Centro Empresarial Brasília – Térreo – Horário de funcionamento: 08h30 às 18h