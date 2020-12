Ceia petit de natal: nova aposta gastronômica garante as celebrações em Brasília

PUBLICIDADE

Chef italiana Ana Cláudia Morale aposta e adequa as celebrações gastronômicas natalinas com a produção do menu petit de natal. Os moradores da Capital Federal podem garantir as comidas típicas da data festiva em novo formato sem deixar de comemorar uma das épocas mais importantes.

Apesar do ano difícil por causa da pandemia do novo coronavírus, muita gente não vai deixar de lado o hábito de celebrar o Natal. A data desperta sentimentos como união, amor, fraternidade e caridade, e é um dos momentos mais esperados para que as famílias possam celebrar o nascimento do menino Jesus. Diante das restrições impostas com a pandemia, a chef italiana Ana Cláudia Morale traz uma novidade gastronômica, capaz de preservar a comemoração da data: a ceia petit de natal com total segurança.

O menu, elaborado em formato que atenda núcleos familiares pequenos, compreende em tender com frutas, bacalhau cremoso, couscouz marroquino, salada de maçã verde e brie e canapé de salmão defumado com redução de balsâmico. Ao valor de R$120,00 por pessoa, a ceia pode ser encomendada para um pedido mínimo de quatro participantes.

As encomendas podem ser realizadas com a própria chef pelo telefone (61) 98203 1526 até o dia 12 de dezembro, e as entregas serão gratuitas em todas as localidades de Brasília.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Serviço: Ceia petit de natal: nova aposta gastronômica garante as celebrações em Brasília

Valor: R$120,00

Entregas: Gratuitas

Local: Em todas as localidades do DF

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526