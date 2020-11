Casa Graviola terá novidades no cardápio a partir de 24 de novembro

PUBLICIDADE

Quem pensa que comida saudável não pode ser gostosa é porque não conheceu as receitas da Casa Graviola. O restaurante localizado na 202 Sul oferece um cardápio variado com preparos pensados de forma equilibrada para quem quer uma comida mais natural. A partir desta terça-feira (24) a casa contará com novidades no cardápio, desde as entradas até as sobremesas.

Uma das receitas que promete conquistar o estômago e o coração do brasiliense é o Frango crocante (R$ 52). O prato é montado com peito de frango Korin® com crosta de flocos de milho e tomate seco, purê de batatas e açafrão, molho de cogumelos, espinafre salteado, saladinha verde e farofa de sementes de abóbora e de girassol. A lista de pratos principais também vai contar com o Ragu de shimeji (R$ 49), que é acompanhado de purê de batatas e açafrão, espinafre salteado no azeite e farofinha de sementes de abóbora e de girassol.

Os amantes de sobremesas poderão comer sem culpa com as receitas da rede. A aposta para o novo cardápio é o Tartar de morango (R$ 28), um preparo feito com morangos picados, ganache de chocolate meio amargo, crocante de castanhas, sorvete de tapioca e leite de amêndoas morno. Mas outra novidade vem junto: o Choco waffle (R$ 39). A receita consiste em uma torre de waffles com massa de banana e ovos orgânicos, ganache de chocolate meio amargo com leite de amêndoas, banana brulée, farofinha de brownie e sorvete de canela.

O restaurante também terá outras novidades, como a Salada da terra (R$ 42). O prato conta com vegetais da horta tostados (abóbora japonesa, brócolis, grão de bico, milho, cenoura, tomate sweet grape confit, alho, abobrinha e berinjela), com molho de tahine e melado de cana. Outra pedida é a Fresh quinoa (R$ 39), um mix de quinoas branca e escura, folhas frescas, farofa de nuts com ervas, tomatinhos sweet grape, cenoura, pepino, repolho roxo agridoce e brotos orgânicos com molho de laranja e óleo de gergelim.

Quem quer entradinhas pode aproveitar para conhecer as Croquetas de mandioca e shimeji (R$ 31), com crosta de gergelim, molho ‘aioli’ de tofu e páprica; a Avocado Toast (R$ 36), feita com pão de fermentação natural na chapa, ovos orgânicos pochet, avocado amassadinho, tomate sweet grape, queijo de cabra fresco e farofa de sementes de girassol e abóbora. Ou provar os Cogumelos no alho (R$ 34), um sanduíche de pão de fermentação natural na chapa recheado com cogumelos salteados no azeite e alho, couve refogada e parmesão.

O Burrito (R$ 29) também entra no cardápio. Recheado de frango Korin® desfiado, milho, passas, cenourinha ralada, repolho roxo, couve com creme de inhame e palha crocante, o preparo pode ser tanto uma opção de entradinha como a escolha para fomes menores. O lanche pode ser seguido pela novidade da lista de smoothies, o Brown smoothie. A bebida leva shake gelado de café, tapioca com coco, leite de coco e é complementada com o melhor brownie do mundo.

Executivo

As refeições do dia a dia pedem velocidade e praticidade, e para ajudar nessa missão a Casa Graviola conta com o menu executivo. De segunda a sexta, o cliente encontra opções certeiras para garantir um almoço saudável. Quem vai até o local pode escolher entre comer o Prato do dia (R$ 36) ou combinar o Prato do dia com chá (exceto kombuchá) e uma bola de sorvete ou um café (R$ 42).

Às segundas, a Casa serve Risoto de shimeji temperadinho no alho com queijo vegano ou Salpicão de frango Korin® e batata palha da casa. Terça é dia de Bowl com mix de legumes assados com shimeji ou Rostie de batata doce recheada com frango Korin® e crocante de inhame. O Spaguetti sem glúten ao molho bechamel vegano com brócolis e nozes e a Salada de brotos com sementes de girassol, lentilha, vagem, gorgonzola e sobrecoxa de frango Korin® são as opções da quarta.

Quinta-feira é dia de experimentar um prato mais rústico, o Grão de bico crocante com brócolis, batatinhas e tomate cereja com ovo pochet, mas os clientes também podem optar pela Lasanha de vegetais, que leva abobrinha, berinjela, tomate e queijo vegano. Para fechar a semana, Moqueca de banana da terra com arroz cateto ou Spaguetti de palmito pupunha e abobrinha ao alho e azeite com lascas de frango Korin®.

Da nossa Casa para a sua

Manter a alimentação saudável pode ser um pouco difícil fora de casa, mas vai ficar muito mais fácil com o aplicativo da Casa Graviola. O restaurante lançou um app próprio para os clientes fazerem pedidos direto no restaurante, com todo o cardápio à disposição. O sistema está disponível para Android e IOS.

Serviço

Casa Graviola

Endereço: CLS 202, Bloco B, loja 34

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 23h.

Telefone: (61) 3541-5943

Delivery pelo app Casa Graviola

@casagraviola