Casa de Minas o Carreteiro: produtos mineiros em Taguatinga (DF)

Guilherme Gomes

Pão de queijo, café, tutu de feijão, frango com quiabo e doce de leite. Essas são algumas comidas típicas da culinária mineira que só de ler já dão água na boca. O melhor disso tudo é que agora os brasilienses podem saborear as delícias de Minas Gerais na capital federal.

Localizada em Taguatinga (DF), a Casa de Minas O Carreteiro é especializada em fornecer produtos mineiros de qualidade. São mais de 300 sabores, todos vindos de diversas regiões de Minas Gerais e 80% deles são produzidos de forma artesanal.

Os proprietários são nascidos na capital, mas são filhos de mineiro. “Nossa missão é oferecer produtos mineiros de qualidade, que proporcionem a conexão com a memória afetiva, experiência do paladar, diversidade cultural e bem estar”, afirmou o sócio, Wagner Oliveira.

No próximo sábado (12/09) acontecerá a feirinha na Casa de Minas, um projeto mensal que busca valorizar os pequenos produtores locais. Desta vez, a feira vai contar com a participação da Petricor Pães, casa de pães artesanais com fermentação natural, e com o Dinei, especialista em churrasco. O evento vai das 10h às 16h.

A Casa de Minas O Carreteiro fica no SDE Conjunto E, lote 21, no Setor M-Norte, Taguatinga (DF) e funciona de segunda a sexta (9h às 19h), sábado (9h às 18h) e domingo (9h às 16h).