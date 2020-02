Casa Baco chega ao CasaPark

PUBLICIDADE 

Na última quarta-feira (19), abriu ao público a mais nova operação gastronômica do CasaPark. A Casa Baco do chef e empresário Gil Guimarães apresenta um novo conceito de diversão e alimentação com base na cozinha italiana e influências regionais com valorização dos pequenos produtores, dos produtos regionais e do bioma Cerrado. Com arquitetura da Bloco Arquitetos, paisagismo de Luiz Carlos Orsini e painéis criados pelo artista gráfico Leandro Melo, o local tem cardápios especialmente desenvolvidos pelo chef para almoço e jantar com pratos inéditos, hambúrgueres, pizzas e bar. A Casa Baco fica no casapark, Piso Térreo, entrada Principal, com funcionamento de segunda a sexta, das 12h às 15h30 e das 18h às 24h, sábado e domingo, das 12h às 16h30 e das 17h às 24h. Telefone (61) 3879-9680.

“Pensada nos mínimos detalhes, a Casa Baco marca um momento de renovação da marca Baco e de reencontro com Brasília no ano em que completa 60 anos”, afirma Gil Guimarães. O empreendimento reúne em um único local os 20 anos de experiência do chef adquiridos nas várias casas que fundou em Brasília e São Paulo. “As pessoas vão encontrar um pouco da Baco, da Azulejaria, da Napoli Centrale, da C6, da cervejaria Hop, do Barcelona, do Parrilla Madrid, mas com novas linguagens e produtos e uma pegada regional de valorização dos produtores locais e do Cerrado”, explica.

A chegada da Casa Baco foi a oportunidade ideal para abrir o casapark para a rua”, diz Ivan Valença, diretor da Valença Empreendimentos e Participações, proprietária do casapark. “Convidamos o Orsini para criar uma praça em que as pessoas, tanto o público que frequenta o shopping quanto os moradores tenham uma área de lazer e descanso, sem a necessidade entrar no casapark para desfrutar desse jardim”, completa Ivan.

Com forte base na gastronomia como ciência e a incansável busca por produtos são os principais eixos da Casa Baco. Pães, massas, fermentados e molhos são preparados na casa. A eles se juntam produtos artesanais e locais. Cortes de carnes, geleias, Linguiças, embutidos, hortaliças e ervas orgânicas foram produzidos com exclusividade ou em parceria para atender a Casa Baco.

O Cardápio

As novidades vêm das ruas de Roma e Napoli. As Frittatine, nacos de massa empanados na farinha de pão da casa e fritos, são feitos de lasanha à bolonhesa e de berinjela à parmegiana. A outra novidade vem do Cerrado. O queijo artesanal da queijaria alpina de Corumbá de Goiás – com crosta por fora e cremoso por dentro – é servido com geleia de buriti picante e prailiné de castanha de caju assados no forno a lenha.

O forno a lenha é um dos pontos principais da Casa Baco. É dali que sairão a maior parte dos pratos da casa como, Lasagna, Rigatone, Conchiglione e Galeto Crocante, bem como o Bife de Chorizo Grelhado dentro do forno a lenha em grelha de ferro fundido, no almoço. Para o jantar, Lasagna, uma paixão do chef desenvolvida durante os últimos dois anos, feita com Ragu cozido durante 24 horas, fonduta de grana padano e demi glace de pé de porco. Gil apresenta ainda a Berinjela à Parmegiana, um clássico napolitano.

Carros chefes da casa, as pizzas napolitanas vêm em 20 sabores diferentes. Além das criações Baco que já se tornaram clássicas –como a de Burrata e Parma e a de Gorgonzola com pera -, chegam as novas I Love Lansagna (um clássico de Nápoles), Trufas Negras, Ortolona com queijo vegano, Do Cerrado, Carbonara e a New Parmegiana, com passata de berinjela defumada.

Willy Bar

Para receber uma das principais novidades da Casa Baco, o casapark convidou o paisagista Luiz Carlos Orsini, responsável por projetos conhecidos internacionalmente como os jardins do museu Inhotim. Em meio a um paisagismo que privilegia espécies do Cerrado brasileiro, uma praça foi criada para que o público possa sentar ao ar livre e se deliciar com cervejas artesanais e drinks que sairão do Willy Bar. O projeto, criado em parceira por Marcelo Moura e Ailton Tristão, sócio de Gil neste empreendimento, foi construído dentro de um carro Aero Willys da década de 1960, período da inauguração de Brasília. Com música de DJs, o bar funcionará sexta e sábado, das 17h às 24h, e domingo, das 17h às 23h.

Baco – 20 anos de história

A história de Gil Guimarães na gastronomia começou em 1998, quando foi passar uma temporada em Paris. Lá, se inscreveu no curso técnico de pães e doces da Ècole de Patisserie e Boulangerie. O intensivo foi o primeiro contato de Gil com as panelas, com as massas e com a pizza. “Era uma escola muito boa, estilo Senac. Quando voltei para o Brasil, tinha estudado vinho e padaria, e tomei gosto pela gastronomia”, lembra Guimarães. Além disso, recebeu o título de conselheiro de vinhos pelo Centro de Formação e Degustação do Vinho. Em 1999, abriu na feirinha de gastronomia Quituarte, Lago Norte, o Baco Vin a Vin, seu primeiro empreendimento com sanduiches, pães e vinhos. No ano seguinte, abriu a pizzaria Baco, na Asa Norte. Desde então, expandiu a marca e o conhecimento adquirido na Azulejaria (2004) onde eram servidos espumantes, ostras frescas, foie gras, vários antepastos. Em 2007, Gil abriu o Barcelona, um bar de tapas. Em 2012, as pizzarias Baco conquistaram o selo da Vera Pizza Napoletana e Gil Guimarães o certificado de pizzaiolo pela Associazione Verace Pizza Napoletana. “Isso mudou a história da Baco”, afirma o chef. Em 2016, abriu o Napoli Centrale e, em 2018, a o C6, casa especializada em defumados, hambúrguer e defumados e cerveja artesanal, ambos no Mercado Municipal de Pinheiros. Resultado dos 20 anos de trabalho são os 21 prêmios locais e nacionais concedidos por publicações especializadas.

Novidades no CasaPark

A inauguração da Casa Baco marca o início de uma nova etapa do casapark. No ano em que completa 20 anos, o empreendimento que é referência no segmento de lojas mobiliário de design, móveis planejados, iluminação e complementos para residências e empresas, anuncia a chegada de novas operações. Ainda no primeiro semestre, a Florence abre sua loja no 1º Piso, em frente à Praça Central. A Hill House praticamente duplicará sua superfície e de vitrine de showroom com a abertura uma nova área dedicada exclusivamente ao premiado designer brasileiro, Jader almeida. E a Chicago Prime, dedicada a cortes especiais de carnes, abrirá uma casa no Piso Térreo, também em frente à Praça Central.

Para atender às demandas diárias desse público, o empreendimento passou por reformas conceituais na arquitetura de mall, com a extensão do calçadão de pedras portuguesas para dentro do empreendimento, instalação de jardins criados por Luiz Carlos Orsini e renovação do mobiliário das áreas de convivência e de alimentação, produzidas por importantes nomes do design nacional. Em 2018, o empreendimento deu o primeiro passo em direção à oferta de serviços de conveniência para os moradores do bairro, com a chegada da Boulangerie, uma padaria francesa que abre ao público em horário diferenciado, a partir das 8h. Somarem-se ao mix de lojas de conveniência a Cobasi – petshop -, a Dom Cabral – barbearia – e o SPA da Gata – esmalteria. Em breve, começa a operar a Drogaria Dedicar. Em 3 de agosto de 2000, dia da inauguração do casapark, os prédios residenciais do Park Sul não existiam, nem havia planos de criá-los. Hoje, 25 mil pessoas moram na região e a perspectiva é de que essa população chegue aos 45 mil moradores. “Continuamos trabalhando para tornar o casapark o lugar de referência em design, mas também de cultura, de gastronomia e de serviços”, afirma Ivan Valença.

Serviço:

Casa Baco

Restaurante, pizzaria, massas frescas e bar

Abertura ao público | 19 de fevereiro, quarta-feira

Funcionamento do restaurante e pizzaria

Almoço | Segunda a sexta, das 12h às 15h30

Sábado e domingo, das 12h às 16h30

Jantar | Segunda a sexta, das 18h às 24h

Sábado, das 17h às 24h

Funcionamento do Willy Bar

Sexta e sábado, das 17h às 24h

Domingo, das 17h às 23h

Local | CasaPark, piso Térreo

Telefone | (61) 3879-9680