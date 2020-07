Carnes com osso oferecem sabor e suculência em pratos requintados

PUBLICIDADE

“Carne com osso é muito mais gostosa.” Quem nunca ouviu essa frase, volte e converse com os avós, os pais, aquele parente que fazia almoço de domingo para toda a família. Alguns dizem que a carne fica com mais sabor, outros que se torna mais macia, há quem diga que é mais nutritiva. Seja qual for a verdade, essas carnes conquistaram espaço em restaurantes renomados Brasil afora e marcam presença também nas casas da capital.

No Rubaiyat Brasília, a costela é estrela em diferentes tamanhos e formas de preparo. Um clássico da casa é o Grand arroz de costelão (R$ 90, para duas pessoas). O arroz é cozido em caldo de carne e preparado com maionese de alho assado, grão de bico e costela bovina assada em baixa temperatura. A matéria-prima dá o tom do Grand costelão (R$ 113, para duas pessoas), que é marinado no molho roti e assado, servido com arroz biro biro, farofa de ovos, molho chimichurri e molho de pimenta.



Outra forma de se deliciar com essa carne é a Grand Costelinha na Grelha (R$ 96), uma costela inteira com cerca de 11 ossos assada lentamente e acompanhada molho da casa, arroz biro biro e batata rústica. A costela também é a estrela de um dos pratos do Rubrio – Cozinha Autoral de Fogo e Brasa. O restaurante sob assinatura do chef Paulo Tarso conta com o Arroz caldoso de costela (R$ 63) no cardápio, disponível apenas para delivery. O preparo ideal para dias frios oferece um arroz cozido no caldo da carne, com a proteína desfiada e pedaços de queijo de cabra.

No ‘A Mano a estrela é outra. Conhecida por alguns como chambaril e por outros como ossobuco, o corte acima da canela e abaixo do joelho do boi, com a carne do músculo que rodeia tem seu espaço na boa gastronomia. No restaurante italiano, a proteína é a estrela do Ossobuco di vitello baby con polenta (R$ 78). O ossobuco de vitela é preparado ao próprio molho e servido com polenta cremosa, para comer no local ou enrolado nas cobertas.



Serviços



‘A Mano

Endereço: 411 Sul, Bl. D

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, as 12h às 15h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Delivery: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h.

Pedidos e reservad pelo whatsapp no link: http://wa.me/ 556132458235

Pedidos também pelo aplicativo Ifood.

Informações: (61) 3245-8235

@amanorestaurante



Rubaiyat Brasília

Endereço: SCES, Tc. 1

Horário de funcionamento: de segunda à sábado, das 12h à 0h. Domingo, só almoço, das 12h às 18h.

Delivery: de segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingos, das 11h às 18h.

Pedidos e reservas: (61) 99611-6179.

Pedidos também pelos aplicativos Ifood, Rappi e Uber Eats.

@rubaiyatbrasil



Rubrio – Cozinha Autoral de Fogo e Brasa | Delivery

402 Sul

Horário de funcionamento do delivery: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 16h.

Pedidos e informações: 61 99949-6878

Pedidos também pelo aplicativo Ifood.

Entregas nas Asas Sul e Norte, Lago Sul, Noroeste, Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal.

Pedido também pelo aplicativo Ifood.

@rubriocozinha

