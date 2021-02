Seleção de pescados é destaque no almoço executivo do Cantucci Osteria

PUBLICIDADE

O menu foi elaborado especialmente para o Almoço Executivo (R$39), um dos pontos fortes do restaurante e para o Menu Completo (R$ 59), que é servido em três etapas (entrada premium do mês + prato principal + sobremesa do mês). Além de ter três opções de pratos por dia, de segunda a sexta-feira, os clientes encontram, também, o menu vegetariano, que em fevereiro é Bourguignonne de cogumelos, cenoura e chalota em cama de arroz cremoso com castanhas.

Além disso, os comensais podem também aproveitar, todos os dias, a sugestão do chef Rodrigo Melo: Filé Wellington (R$49) – massa folhada recheada com filé mignon, cogumelos e patê de carne. Acompanha risoto milanês com castanhas e molho de vinho malbec.

Confira o cardápio da semana:

Segunda-feira

Picadinho da Casa – picadinho ao molho demi-glace, farofa de ovos, arroz branco e banana à milanesa;

Saint Peter a Belle Meuniére – tilápia grelhada em crosta de farinha de mandioca com camarões, tomate frescos, champignon e alcaparras, arroz com couve, ervilhas e batata souté;

Risoto di Zucca – risoto de abóbora, castanha do Pará, coco fresco e cubinhos de queijo coalho.

Terça-feira

Paillard alla Mostarde – paillard de contra-filé ao molho 3 mostardas com espaguete Alfredo;

Pirarucu Lemon Pepper – pirarucu confitado ao molho de lemon pepper com tartar de banana e arroz de sete cereais e legumes;

Maiale ao Barbecue – picanha suína ao barbecue de goiabada com arroz biro-biro e vinagrete de tomate.

Quarta-feira

Polpetonne Parmegiana – polpetonne gratinado e recheado com queijo em cama de polenta italiana e toque de pesto e tomatinhos;

Coq au Vin – coxa e sobrecoxa ao molho de vinho, arroz branco e batata souté;

Salmone Al Shitake – salmão grelhado ao molho de shitake, arroz com gergelim preto e legumes ao vapor.

Quinta-feira

Gamberi Brie – camarão em cama de arroz colorido, creme de brie, amêndoas e mel;

Manzo Alla Birra Nera – lagarto ao molho de cerveja escura com arroz milanês, tomate assado e farofa de panko;

Pollo Frutti di Bosco – leque de frango ao molho de frutas vermelhas com salada da casa.

Sexta-feira

Feijoada Gourmet – carne de sol, charque, paio e calabresa com arroz branco, farofinha, couve e laranja;

Gratin de Bacalhau – bacalhau desfiado gratinado com creme de mandioca em cama de arroz branco, cebola caramelizada e ciboulette;

Risoto de Ragout – arroz arbóreo, ragout de costela desfiada, pesto de agrião e farofinha de panko.

E para agradar ainda mais os clientes, o Cantucci Osteria possibilita que os pedidos sejam feitos de forma separada. A entrada premium do mês Bruschetta à carbonara sai por R$9 e a sobremesa do mês Petit Gateau de chocolate com tuille de pistache e sorvete fiori di latte por R$16. Outra opção, caso o cliente deseje, é fazer apenas o pedido da Entrada Premium + Executivo (R$ 46) ou Executivo + sobremesa (R$ 52).

Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp