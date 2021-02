Chef Marco Espinoza inaugura Cantón Peruvian & Chinese Food no Brasília Shopping

PUBLICIDADE

Novidade em Brasília. O premiado chef Marco Espinoza (Taypá e Sagrado Mar) inaugura o seu terceiro empreendimento na capital. O Cantón Peruvian & Chinese Food abre as portas no Brasília Shopping a partir da segunda quinzena de março, no espaço antes ocupado pelo italiano Così.

O restaurante possui influencias gastronômicas peruanas e chinesas e atuava desde o fim de 2020 em sistema delivery no Rio de Janeiro. Este ano, acaba de abrir as portas do seu primeiro endereço físico, com 180m² e capacidade para 46 pessoas no icônico bairro de Copacabana, bem próximo ao luxuoso hotel Copacabana Palace. O projeto arquitetônico fica a cargo do renomado arquiteto peruano Cesar Lee, também à frente do recém-inaugurado local carioca.

Segundo Marco Espinoza, a nova casa será um espaço para se vivenciar experiências gastronômicas e sensoriais. Todo projeto foi pensado para fazer com o que o cliente se sinta em um espaço especial e degustando a tradicional Cozinha chifa, iniciada no Peru há 150 anos por imigrantes chineses.

O chef peruano Marco Espinoza é um expoente da nova gastronomia no Brasil ao fundir a cozinha contemporânea com elementos, produtos, e temperos tipicamente peruanos com novas técnicas de preparo. Comanda o Taypá, em Brasília, eleito um dos cinco melhores peruanos do mundo pelo jornal Diario el Comercio, do Peru. Espinoza mudou-se de Lima para Buenos Aires aos 19 anos. Formou-se chef pelo I.A.G (Instituto Argentino de Gastronomia) e foi chef executivo da embaixada peruana na Argentina, de onde saiu para ficar à frente do restaurante Bardot, em Palermo. De lá seguiu para as principais cozinhas portenhas antes de fixar-se na capital brasileira para fundar o Taypá. Em 2013 fincou território no Rio de janeiro para estar também à frente do Lima Cocina Peruana (que em 2015 foi reconhecido pelo Guia Michelin Brasil com o mérito Bib Gourmand), em Botafogo, Tijuca e Niterói e do Cantón, em Copacabana. O chef comanda também o El Chaco Parrilla, com endereços em São Paulo e Rio de Janeiro, e o Sagrado Mar, em Brasília, ao lado dos seus sócios mesmos sócios no Taypá.

Com o título recebido pelo Taypá de ‘Melhor Restaurante Peruano no Brasil’ do governo do Peru, Espinoza recebeu uma medalha pelo seu talento e excelente trabalho realizado no restaurante. Foi eleito chef do ano pelo júri de Veja Brasília “Comer & Beber” em 2014 e pelo guia gastronômico Brasília Show Gastronomia 2016/2017. Também foi convidado para comandar a cozinha da Casa do Peru, nas Olímpiadas Rio 2016.

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping

Em breve

@cantonbr