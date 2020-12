Camaron Cup abre operação em Águas Claras

PUBLICIDADE

Uma boa notícia aos amantes de frutos do mar. Para dar um gostinho do que está por vir antes da abertura oficial em Águas Claras, um dos polos gastronômicos que mais cresce em Brasília, o restaurante Camaron Cup se prepara para iniciar sua operação ainda nesta primeira quinzena de dezembro. Entre as delícias aguardadas na casa estão o pratos Camaron do Chef e o Camaron Brasil. O cardápio contempla saladas, entradas, petiscos, pratos quentes e sobremesas. O delivery do local promete atender ainda as regiões de Arniqueiras e Taguatinga Sul, com possibilidade de expansão para outras localidades do DF.

Preparado com ingredientes nobres, a receita do Camaron Brasil leva camarões salteados na manteiga, enriquecidos com molho branco, arroz cremoso, ervilhas e presunto. A iguaria é gratinada com queijo mozarela e acompanha batata palha artesanal. Já o Camaron do Chef é preparado à milanesa, servido com arroz cremoso de manjericão, coberto com molho de tomate, azeitonas pretas e orégano, igualmente gratinado com queijo mozarela e acompanha batata palha artesanal.

Com cardápio idealizado pelo chef Alisson Carvalho – que coleciona experiência à frente de alguns dos fogões mais famosos de Brasília, como Coco Bambu e Recanto do Camarão, além de 14 anos no ramo – o Camaron Cup abre as portas com entrega própria para pedidos realizados por telefone e whatsapp, bem como pelos aplicativos iFood, Uber Eats e 99 Food.

A proposta do Camaron Cup é oferecer uma experiência gastronômica única ao passar pelas cozinhas francesa, africana e brasileira. “Oferecemos um verdadeiro mergulho gastronômico, mesclando a culinária nacional e a internacional”, explica o chef Alisson. Para garantir a qualidade dos pratos e a chegada segura pelo delivery, ele garante, ainda: “nossa entrega seguirá rigorosamente o padrão estabelecido pela casa, com embalagens apropriadas para manter o sabor e qualidade dos alimentos”. A empresa reforça também entre os colaboradores precauções como uso de máscara, higienização das mãos, uso de álcool gel, distanciamento social mínimo e envio de embalagens lacradas.

Mais sobre o Camaron Cup

Para desenhar o novo empreendimento, o chef Alisson estudou o mercado e se uniu a dois grandes amigos de infância, o advogado Emerson Ramalho e o obstetra Élisson Rodrigues. Embora tenham seguido carreiras distintas na fase adulta, sempre nutriram o sonho de somar as suas experiências para juntos explorar uma atividade comercial de afeto dos três. Um sonho que se concretiza em meio à pandemia da covid-19, fomentando a economia local e gerando novos empregos, além da satisfação de oferecer uma boa alimentação.

Serviço: Camaron Cup

Endereço: Rua 31 Sul Lote 9 Loja 2 Residencial Mozart – Águas Claras

Início do Delivery: até o final da primeira quinzena de dezembro

Funcionamento: terça a domingo, das 11 às 15h e das 17h às 22h30, feriados (a informar)