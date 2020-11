Sabores do mundo marcam o lançamento da Caixa da Felicidade

PUBLICIDADE

França, Itália, Alemanha, Japão, EUA, Áustria e Brasil. Já pensou ter um pedacinho de todos esses países em um só projeto que vai oferecer uma rica experiência gastronômica mundial? Agora isso será possível com a nova empreitada da chef italiana Ana Cláudia Morale, que faz o lançamento da Caixa da Felicidade com os Sabores do Mundo. A chef agregou todo o seu conhecimento e sua trajetória gastrônoma e trouxe com esse projeto o que há de mais sofisticado em forma de doces finos e que representam fielmente todos esses países.

A Caixa da Felicidade promete trazer o quindim brasileiro, a banana pudding americana, nada menos que a torta linzer de damasco, da Áustria, a verdadeira pastiera napolitana, da Itália, uma típica madeleine francesa, a Alemanha será representada pelo strudel e por fim choux cream, do Japão. Tudo isso ao valor de R$110,00.

A chef Ana Cláudia garante que vai proporcionar aos amantes e conhecedores de uma verdadeira gastronomia um verdadeiro tour mundial, por meio do doces que concebem a identidade gastronômica de cada país.

A caixa, que poderá ser adquirida sob encomenda em dois momentos, entre os dias 1º e 12 novembro, com entregas para o dia 14 e o segundo lote com encomendas entre os dias 15 e 26 de novembro, com entregas para o dia 28 de novembro.

As encomendas podem ser realizadas com a própria chef pelo telefone (61) 98203 1526 e as entregas serão gratuitas e realizadas nas regiões do Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Guará e Águas Claras.

Chef Ana Cláudia Morale

Com descendência italiana, essa chef brasileira tem o coração na terra das famosas massas e representa em seus pratos os ensinamentos da Nonna que a criou. Publicitária de formação, mas confeiteira de coração e talento nato, Ana Cláudia Morale é integrante da Federação Italiana de Cozinheiros – FIC BRASILE, desde 2018. Trabalhando com gastronomia desde 2007, Ana Cláudia trilha a sua caminhada por passos gastronômicos, sendo participante de eventos como Mesa A Vivo, Beba do Quadrado, Pátio Varanda, além de ministrar aulas no Espaço Pátio Gourmet. A Chef também fornece cursos particulares de confeitaria e atua como personal chef em eventos gastronômicos.

Caixa da Felicidade- Sabores do Mundo

Valor: R$110,00

Entregas: Gratuitas

Local: Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Guará e Águas Claras.

Pedidos por encomendas diretamente com a chef Ana Cláudia Morale: (61) 98203 -1526