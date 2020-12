Cafeteria inaugura na 365 Store

PUBLICIDADE

Em uma loja totalmente moderna e descolada, a 365 Store, localizada na 402 sul, inaugura o Café 002, no próximo dia 19 de dezembro. A novidade brasiliense é especializada em chás e cafés, preparados com grãos selecionados e receitas exclusivas. O espaço é uma parceria entre os empresários Yuiti Niyama e Flávio Hideo com os head baristas Laís Queiroz e Guilherme Cassimiro. Além disso, neste fim de semana, haverá uma programação especial, incluindo workshops de harmonização e aula de yoga. Para participar, os valores são a partir de R$10.

Com um menu enxuto e variado, a cafeteria aposta na criatividade. Entre os destaques está o café: Experiência 000 (mistura de Cold Brew diluído em soda e xarope de capim-limão produzido por ele mesmo. Finalizado com uma rodela de limão siciliano desidratado com especiarias e raminhos do capim-limão – R$18).

O menu contempla ainda o clássico Cold Brew (cafés gelados infusionados por 16h a frio. Pode ser puro, diluído em soda ou em preparo vegetal – R$12); cafés especiais de diferentes regiões do país com perfis entre chocolate e caramelo, frutado e floral, e perfis internacionais (a partir de R$10); e chás de folha solta originada de diversas partes do mundo, trazendo opções puras com ervas, flores ou frutos secos (R$15).

A ideia da cafeteria é levar aos aficionados por cafés e chás uma experiência completamente nova e inusitada. “Há vários métodos de extração do café, mas estamos focados em Origami, Kalita e Aeropress. Diferentes grãos. Torrefações regionais e nacionais do Brasil todo e vamos, futuramente, trazer o melhor do exterior”, diz Laís.

Confira a programação:

Sábado 19/12

9h – Workshop de Terrários Com Eiiti Yuri – 9h (R$290)

14h – Introdução aos cafés especiais com Gui Cassimiro (R$120)

16h – Harmonização de vinhos e chocolates com Guga Maragna e Carlos Sanabria (R$150)

Domingo 20/12

8h – Aula de Yoga com Augusto Humberto (R$10)

9h – Introdução aos chás especiais com Vanessa Barth (R$120)

14h – Workshop de Aquários com Fernanda Campos (a partir de R$590)

365 Store

Local: CLS 402 Bloco A Loja 15

Mais informações: @365.store