Café de La Musique desembarca em Brasília em dezembro

Quem tem passado pelo Setor de Clubes Sul, atrás da churrascaria Steak Bull, tem visto uma obra a todo vapor. O que se sabe é que o verão em Brasília não será o mesmo. Quem prepara para desembarcar na capital é o Café de La Musique.

Desde o início do ano, o empresário à frente da marca, Alvaro Garnero, vem a Brasília para reuniões com empresários locais.

Com perfil já criado no Instagram, a famosa casa – original de Jurerê Internacional, em Santa Catarina – abre as portas na primeira quinzena de dezembro.

O local funcionará no formato das outras casas do grupo, como dining club, ou seja, como restaurante até meia-noite, seguindo como uma disco club. O renomado chef Lui Veronese é quem vai assinar o cardápio. A unidade brasiliense terá capacidade para 400 pessoas.

