Começa hoje a campanha Buteco Di Casa DF, que apoia a retomada do setor de bares e restaurantes

Com o objetivo de ajudar o setor de bares e restaurantes da Capital Federal a superar a crise imposta pelo novo coronavírus, acontece entre os dias 1º e 31 de outubro, a campanha Buteco Di Casa DF.

A ação, idealizada pela organizadora Comida Di Buteco em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/DF), tem apoio do Sebrae no Distrito Federal e foi espelhada no Comida di Buteco, tradicional concurso que é promovido anualmente em todo o Brasil, com o objetivo de eleger o melhor petisco da capital e também do país.

Ao todo, 15 bares e restaurantes participam. Todos esses estabelecimentos estiveram presentes na edição 2019 do concurso e estão localizados em Águas Claras, Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto, Sobradinho e Taguatinga. Para participar da campanha, no entanto, os donos de cada empreendimento são capacitados e estimulados a fomentar as vendas de seus pratos e petiscos por delivery ou retirada (take away).

A campanha permitirá a aplicação de um diagnóstico em cada estabelecimento, para analisar a situação atual da segurança alimentar, presença digital e de vendas. Com esse check-up, a instituição dará início a etapas de acompanhamento e desenvolvimento dos micros e pequenos empresários para que participem da próxima edição do Comida Di Buteco, prevista para abril de 2021.

A campanha, ainda, viabilizará a produção e veiculação de vídeos com depoimentos de frequentadores dos estabelecimentos participantes. A intenção é colher relatos de lembranças afetivas – como amizades e relacionamentos – ocorridas nos bares.

Estabelecimentos participantes: Adega da Cachaça; Bar dos Cunhados; Destilaria Beer; Dikantu Bar; Faisão Dourado; GamBAR; Goodfellas Cinebar; Matulla Prosa e Petisco; Mercado 301; Quiosque do Nem; Restaurante e Bar Pardim; Shot Rock Bar; Toca do Peixe; Universidade da Cerveja; e Villas Gerais Bar e Cozinha.

Comida Di Buteco

No último mês de junho, o Comida Di Buteco entrou para o calendário oficial do Distrito Federal. Com isso, o mês de abril passa a ser o período oficial para realização do concurso que mostra pratos autênticos, simples, que resgatem e valorizem a cozinha de um boteco tradicional.

A proposta foi do deputado Distrital Leandro Grass, aprovada em plenário e a lei 6595 sancionada pelo governador Ibaneis Rocha.

O concurso já acontece há 21 anos no Brasil e há 6 anos na Capital Federal, mas em 2020 foi adiado por seus organizadores devido à pandemia de Covid-19.

Serviço – Buteco Di Casa DF

Período: de 1º a 31 de outubro de 2020

Informações: Instagram @comidadibuteco