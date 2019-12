Bullguer vende sanduíche a R$ 10 nesta segunda

PUBLICIDADE 

O Bullguer – primeira marca a fazer smashburgers no Brasil – promove o último CBDay de 2019 nesta segunda, 30 de dezembro.

A ação promocional, que se repete todos os meses (sempre na última segunda-feira), vende o Standard, sanduíche clássico da casa, por apenas R$ 10. O burger vem com disco de carne 100% Black Angus, queijo derretido montado em um pão macio e carimbado. Normalmente, a criação do chef Thiago Koch sai a R$ 18.

“A segunda-feira é considerada um dia de recomeço e nós pensamos que este é mais um dia para celebrar compartilhando momentos divertidos com os amigos. Se for com Bullguer e com um preço acessível, será melhor ainda”, afirma Cátia Moura, gerente de marketing do Bullguer, destacando que os lanches são preparados na hora com ingredientes de qualidade.

Criada em 2015, a marca conta com mais de 20 unidades na capital, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Mensalmente, são atendidos 137 mil clientes e vendidos mais de 186 mil hambúrgueres, chegando a 2,3 milhões de sanduíches por ano. A loja em Brasília fica na 410 Sul.

Serviço:

Bullguer Brasília

Endereço: CLS 410, Bloco C, Loja 5

Telefone: (61) 3554-1777

Horário de funcionamento: Diariamente, das 12h à meia-noite

Site: www.bullguer.com

Instagram: @bullguer

Para consultar os enredeços de outras unidades Bullguer, clique aqui.

Foto: Bruno Gaefke