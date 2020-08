Bubble Mix Tea inaugura primeira operação no DF Plaza Shopping

PUBLICIDADE

O DF Plaza Shopping acaba de receber uma nova franquia que promete causar sensações divertidas e deliciosas aos consumidores. É a Bubble Mix Tea, marca inédita na Capital Federal, que chega com a proposta de oferecer chás de bolhas (bubble tea), febre na Ásia, Estados Unidos e já em outros estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, o no sul do país.

Criada na ilha chinesa de Taiwan, na década de 1980, a bebida se expandiu e foi conquistando apreciadores e ganhando novas versões. Com uma infinidade de sabores, o chá pode ser feito à base de água, chá, leite e até de Yakult. Na Bubble Mix Tea, as combinações deliciosas, saudáveis e divertidas mesclam chás, cafés, cremes, aromatizantes naturais, pérolas de tapioca, poppings (bolinhas que explodem na boca liberando um néctar de frutas de diferentes sabores) e jellys.

Um dos destaques no cardápio da nova operação é o bubble tea à base de chá verde, menta e limão siciliano, refrescante e saboroso, ideal para os dias secos da estação. Quem quer algo mais doce, ótima pedida é o Frozen Cocco Bianco, com chocolate branco e coco, mais encorpado, uma sobremesa deliciosa.

“Hoje o nosso cardápio inclui uma gama de bubble teas para veganos e intolerantes a lactose. Como também temos uma grande preocupação com o meio ambiente, os canudos, copos e sacolas que utilizamos são todos biodegradáveis, evitando assim o impacto na natureza”, conta o jovem empreendedor e administrador, Cristian Mendes (24).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo quiosque da Bubble Mix fica na Praça de Alimentação. Pedidos ainda pelo IFOOD e Rappi. Acompanhe as novidades pelo instagram @bbm.dfplaza

Mais sobre a Bubble Mix Tea

A empresa é pioneira no segmento de bubble teas e foi fundada em 2014 por três sócios: um brasileiro que fala chinês, um chinês que só fala português e um mineiro que só fala uai. Juntando a vivência de um na China, com a tradição familiar do segundo e a experiência profissional do terceiro, eles conseguiram transformar um sonho em realidade.

BUBBLE MIX TEA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DF PLAZA SHOPPING – Praça de Alimentação

Rua Copaíba, – Águas Claras

Funcionamento de alimentação:

De segunda a domingo, das 11 às 21 horas

Informações: 3451-5750

http://www.dfplaza.com.br/

@dfplazashopping @bbm.dfplaza