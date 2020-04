BSB 60 anos: restaurantes lançam novidades para homenagear a cidade

PUBLICIDADE 

Brasília sexagenária. A cidade conhecida pela icônica arquitetura é também recheada de opções gastronômicas. Trazendo uma mistura cultural, o brasiliense pode fazer uma viagem pelos sabores de todas as partes do mundo dentro quadradinho. E para celebrar os 60 anos da capital federal, restaurantes lançam promoções e novidades para os comensais saborearem sem sair de casa.

É claro que a primeira boucherie da cidade não poderia ficar de fora dessa homenagem. O chef Marcello Lopes, do Blend Boucherie, lançou o Menu BSB, que contempla um prato principal mais uma sobremesa a R$60. Uma das opções é o famoso peito de frango recheado, acompanhado de purê de batata baroa com creme de queijos e vegetais assados com azeite de chimichurri.

Outros destaques são os picadinhos do chef. Entre eles, um delicioso picadinho ao molho funghi, acompanhado de arroz alho negro e fettuccine três alhos; picadinho ao molho gorgonzola, que acompanha de purê de baroa com creme de espinafre e farofa panko; e o picadinho ao molho vermelho acompanhado de azeitona preta, manjericão, cuscuz marroquino com jardineira de legumes e fettuccine ao molho alfredo. Há também uma alternativa para os vegetarianos. O hambúrguer três cogumelos, que vem com cuscuz marroquino com jardineira de legumes e risoto de quinoa ao funghi, finalizado com grana padano. De sobremesa, o comensal pode saborear uma deliciosa panna cotta de chocolate branco com calda de frutas vermelhas. O novo menu é válido para o sistema Take Out.

Já a chef Catarina Freire, do Nakombi, homenageia os 60 anos da cidade com o Combo Brasília no valor de R$60. A novidade é composta pelo Kombinado rolls de salmão (dois gunkas de maracujá, dois uramaki filadélfia, dois hossomakis e dois skin rolls) mais um delicioso prato popular da cultura coreana, que é o Bibimbap (arroz japonês mesclado, com lombinho suíno, shimeji, legumes picadinhos e uma incrível gema curada). Para sobremesa, quatro mini harumakis de banana com chocolate.

Nakombi

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Telefone: (61)3264-6888

Horário de funcionamento: Ter a dom, das 12h às 14h30, e das 19h às 23h30

Siga: @nakombibsb

Delivery: iFood e UberEats.

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie