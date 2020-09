Brasília Restaurant Week volta nesta sexta com opções em delivery e retirada

PUBLICIDADE

Após meses de isolamento, bate uma saudade do atendimento daquele restaurante especial, da alegria de encontrar as pessoas ao redor de uma mesa e, claro, dos pratos preferidos. Para ajudar a matar um pouco dessa saudade, a Brasília Restaurant Week está de volta à capital a partir da próxima sexta-feira (25). A 23ª edição chega com novidades e adequações ao novo normal que o país ensaia: os menus estarão disponíveis para pedidos no delivery, retiradas diretas nos restaurantes e, como é tradicional, para comer nos salões.

“Vivemos um momento diferente do que estamos habituados e precisamos nos adequar, acompanhar as necessidades que surgem em meio à essa pandemia. O evento é uma tradição e o brasiliense espera por ele, então resolvemos esperar os restaurantes reabrirem para trazer a nossa edição do segundo semestre. Com ela, trouxemos mudanças para facilitar a participação dos clientes e garantir a segurança nesse momento”, explica o organizador do evento, Fernando Reis.

Outra mudança da 23ª edição é que as pessoas terão mais tempo para aproveitar o festival. A BSB RW começa nesta sexta e vai até 25 de outubro, dando aos brasilienses um mês para conhecer os menus participantes. Com cardápios a partir de R$ 43,90, o festival terá três categorias já conhecidas. Os Menus Convencionais saem a R$ 43,90 no almoço e R$ 54,90 no jantar; o Menu Plus tem almoços a R$ 55 e jantares a R$ 68, enquanto o Menu Premium custa R$ 68 no almoço e R$ 89 no jantar.

Quem quer uma experiência mais completa direto nos restaurantes pode ficar despreocupado. As casas funcionarão com sistemas de reserva para o evento, um esforço a mais para garantir organização, respeito aos protocolos de segurança e ao distanciamento social. É importante lembrar que, em Brasília, os restaurantes atendem mesas de até seis pessoas.

Ação social

Os clientes podem ainda acrescentar R$ 1 por menu, que serão arrecadados e doados para a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida, que assiste crianças portadoras do vírus HIV e constrói brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Serviço

23ª Brasília Restaurant Week

Data: 25 de setembro a 25 de outubro

Valores:

Menu Restaurant Week: R$ 43,90 almoço e R$ 54,90 jantar

Menu Restaurant Week Plus: R$ 55 almoço e R$ 68 jantar

Menu Restaurant Week Premium: R$ 68 almoço e R$ 89 jantar

Ação social: Acréscimo sugerido de R$ 1 no valor dos menus a ser doado para a ONG Amigos da Vida.

Mais informações: www. restaurantweek.com.br

Redes sociais: @restaurantweekbrasil

ONG beneficiada: Amigos da Vida

Hashtag oficial: # brasiliarestaurantweek