Blend Boucherie ganha prêmio Travellers’ Choice 2020

Comandado pelo chef Marcello Lopes, o Blend Boucherie, localizado na Asa Norte, foi agraciado com o prêmio Travellers’ Choice 2020. A casa que tem apenas dois anos no quadradinho já está entre os 10% dos estabelecimentos avaliados com excelente hospitalidade no mundo todo. Os vencedores são reconhecidos por receberem consistentemente ótimos comentários de viajantes e comensais.

“Este ano tem sido muito desafiador para nós, porém estamos sempre tentando nos reinventar para atender nossos clientes da melhor maneira possível. Seja pelo delivery ou presencialmente. Ficamos realmente muito felizes com o reconhecimento do nosso esforço diário”, afirma o chef e proprietário da casa.

Sobre o Blend Boucherie

Inaugurada em 2018, a boucherie brasiliense é comandada pelo Marcello Lopes, que tem mais de 20 anos de carreira e uma extensa trajetória na gastronomia nacional e internacional. Em ambiente descolado, charmoso e aconchegante, a boutique de carnes traz um cardápio recheado de suculentos cortes nobres, no qual o comensal escolhe não só o ponto, mas o molho que mais lhe agrada, além do famoso rodízio de guarnições com mais de 16 opções exclusivas.

Sobre o Tripadvisor

O Tripadvisor, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, ajuda cerca de 463 milhões de viajantes todos os meses. Pessoas do todo o mundo usam o site e o aplicativo para navegar por mais de 860 milhões de avaliações e opiniões sobre 8,7 milhões de acomodações, restaurantes, experiências, companhias aéreas e cruzeiros.

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Informações e pedidos: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie