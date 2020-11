Bla’s promove jantar às cegas com ex-MasterChef

PUBLICIDADE

Ótima notícia para os apaixonados pela boa gastronomia. O Bla’s (CLN 406) vai promover o BlaXperience, uma noite de encontro de grandes chefs. No dia 12 de dezembro, o ex-participante do MasterChef Daniel Barbosa vai comandar a cozinha do restaurante junto com o chef Gabriel Blas. As vagas são limitadas.

O menu confiance, em cinco etapas, será dividido entre pratos com ingredientes da terra e do mar e os comensais poderão optar por uma experiencia somente com um cardápio de dar água na boca (R$ 250 por pessoa) ou completa, ou seja, harmonizada com vinhos selecionados (R$320 por pessoa). O pagamento para realizar a reserva deve ser feito antecipadamente.

“Além de oferecermos novidades aos nossos clientes, também trocamos muitas ideias e aprendizado. Nossos planos incluem vários outros projetos juntos ao longo do próximo ano”, afirma Gabriel Blas.

BlaXperience

Dia: Sábado (12/12)

Endereço: Bla’s – CLN 406 Bloco D Loja 38

Hora: às 20h

Valores:

Menu: R$ 250 por pessoa

Menu harmonizado: R$ 320 por pessoa.

Reserva: Mediante pagamento antecipado diretamente no restaurante ou conta corrente:

Banco do Brasil

Agência – 1003-0

Conta Corrente – 43.860-X

Reservas: https://www.restauranteblas. com/blaxperience

Informações: instagram.com/blas406