BierFass Lago e Taypá promovem ação que presenteia o cliente com um drink ou sobremesa

PUBLICIDADE 

Os restaurantes da cidade seguem investindo em sistema de delivery e take out durante o período da quarentena. Os premiados BierFass Lago, no Pontão, e Taypá criaram mais uma ação para o público: a cada R$ 100,00 reais em pedidos, o cliente ganha um drink ou uma sobremesa para ser consumida na casa quando as atividades retornarem. Os dois possuem 20% de desconto no sistema take out.

BierFass Lago

Pontão do Lago Sul

Pedidos – via iFood

Take Out (61) 3364-4041 ou (61) 98626-0235

Taypá

Pedidos – via iFood

Take Out (BierFass Lago) – (61) 3248-0403 ou (61) 98626-0235