Benefícios do chocolate em tempo de isolamento social

Além de saboroso, o chocolate proporciona inúmeros benefícios, desde que observada sua composição e consumido com moderação. Quanto maior a concentração de cacau, mais saudável. O chocolate 70% cacau, por exemplo, possui flavonoides, um potente antioxidante capaz de promover bem-estar, aumentar a produção de serotonina e aumentar a saciedade. Segundo a nutricionista Karine Alves, pode até ajudar no emagrecimento.

Hormônio indispensável no sistema nervoso central, a serotonina está diretamente relacionada à sensação de felicidade. Uma pessoa com baixos níveis de serotonina tende a ficar mais nervosa, triste ou deprimida, irritada e decepcionada. Tal deficiência também pode estar relacionada a distúrbios do sono e da alimentação, afirma Karine.

O chocolate amargo tem o poder de reduzir a absorção de gorduras e carboidratos, ajudando a diminuir a resistência à insulina, o que por sua vez controla as variações de açúcar no sangue, diminuindo a fome que costuma aparecer após o consumo de açúcar. Atua, também, diminuindo a produção do hormônio grelina, que tem como função aumentar o apetite.

Com tantos benefícios, se a pessoa não tiver restrições alimentícias em relação ao chocolate, incluí-lo na rotina alimentar diária pode ser um delicioso benefício para a saúde de todo o organismo. Uma porção de até 30g não pesa na balança nem na consciência, e é suficiente para se obter todos os benefícios do chocolate amargo.

Em sintonia com essa busca por saúde conjugada com prazer, a Aguimar Ferreira Chocolateria, empresa brasiliense, lançou uma linha de chocolates funcionais desenvolvida com a ajuda do renomado chef chocolatier Ricardo Arriel e profissionais especialistas em produtos saudáveis. Para oferecer saúde fisiológica, bem-estar e sabor, a barra de chocolate também é rica em antioxidantes, ferro, zinco e magnésio. Produzida com o puro chocolate Belga Callebaut®, a fórmula conta com a manteiga de cacau, ingrediente raro em chocolates de grande circulação, e parte também responsável pela qualidade e sabor da iguaria. Além de dispensar o leite e adjuvantes, os produtos da linha auxiliam no metabolismo, com gorduras poli-insaturadas que agem no controle do colesterol.

Para Denise Ramos, especialista em nutrição esportiva, o medo, o stress, a agonia e a ansiedade são sentimentos comuns nesses tempos de pandemia e quarentena. Como as academias estão fechadas e a atividade física comprometida, é compreensível que as pessoas recorram à alimentação em busca de bem-estar e prazer. E poucos alimentos proporcionam essas sensações como o chocolate. “ Lógico que em excesso ele influencia no ganho de peso, mas se consumido com moderação pode ser bastante benéfico para nossa saúde”, reforça a nutricionista.

Denise comenta que estudos relatam que a ingestão diária de chocolate e cacau, em doses controladas, aumentam efetivamente a vasodilatação, reduzem a pressão arterial e reduzem os níveis séricos de insulina. Assim, o cacau e os antioxidantes presentes nele, retardam a digestão e absorção de carboidratos no intestino, ajudando no controle da Diabetes, principalmente a Diabetes Mellitos tipo 2.

Um outro estudo (sempre que falamos de estudos ou pesquisas e bom referenciá-los minimamente) demonstrou que o consumo diário de cacau pode reduzir a probabilidade de derrame. Mas tanto benefício não se encontra dentro de qualquer barra de chocolate. A boa notícia vale apenas para chocolate preto, com altas porcentagens de cacau, flavonoides e teobromina e baixo teor de açúcar, diferentemente do chocolate ao leite ou de outros tipos de chocolate.

Sobre a linha de chocolates funcionais da Aguimar Ferreira

A linha de chocolates funcionais Aguimar Ferreira equilibra nutrição e sabor. Produzida com chocolate Belga Callebaut® e manteiga de cacau. A fórmula é sem lactose, com gorduras poli-insaturadas, rica em antioxidantes, ferro, zinco e magnésio. Os produtos foram avaliados e aprovados por referências do mundo fitness, médicos, nutricionistas e celebridades, tanto por sua formulação quanto pelo incomparável sabor do chocolate belga, utilizados na composição da linha de chocolates.

O sabor único desse chocolate aliado a um mix de castanhas nobres e frutas especiais contribuem com uma dieta sem culpa e sem muitos sacrifícios. A linha conta, atualmente, com dois sabores: 70% cacau sem lactose e 54% cacau zero açúcar. As barras são potencializadas com castanhas nobres (macadâmia e castanha do Pará) e frutas especiais (goji berry e blueberry). Já estão à venda em mais de 60 lojas de produtos naturais, suplementos, drogarias, supermercados e atacados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins, além de ser comercializadas pelo e-commerce da empresa para todo o Brasil.

O empresário Alexandre Ferreira, vê um grande crescimento no mercado de produtos saudáveis no Brasil e exterior e já está em fase de pesquisa para lançar mais 12 produtos no mix da empresa focados exclusivamente nesse público.

