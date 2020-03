Bar 2gather celebra Dia da Mulher com menu especial

PUBLICIDADE 

O Dia Internacional da Mulher é comemorado neste domingo, dia 8 de março. Para celebrar a data, o Bar 2gather, localizado no Pontão do Lago Sul, preparou um menu exclusivo harmonizado em duas etapas. A sugestão estará disponível no almoço e no jantar, do dia 6 ao dia 8 de março (sexta-feira a domingo), ao valor de R$ 69,00 por pessoa (serviço não incluso).

Menu especial Dia da Mulher

Entrada (escolha uma opção):

Dupla de Gyoza (dumplings com recheio de carne de porco e legumes com molho chino de shoyu temperado) harmonizada com espumante Casa Perini Brut (taça)

Salmon Sando (uma unidade de montadito de salmão curado no missô, creme de guacamole, aioli e furikake em pão tostado no azeite com alho) harmonizado com espumante Casa Perini Brut (taça)

Principal (escolha uma opção):

Pad Thai (macarrão de arroz ao molho picante de tamarindo, legumes e amendoim com frango ou tofu) harmonizado com vinho branco Doña Florencia Sauvignon Blanc (jarra)

Chow Mein/Yakisoba (macarrão frito com legumes, shoyu e um toque de óleo de gergelim, com frango, tofu ou carne) harmonizado com vinho tin to Vinã Cantarera Tempranillo (jarra)

Serviço

Bar 2gather

Pontão do Lago Sul – Brasília

Horário de funcionamento: de domingo à quinta, das 12h às 23h. Sextas e sábados, das 12h às 24h

Telefone: (61) 3541-0020

Instagram: @bar2gather