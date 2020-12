Atrações musicais animam as noites do restaurante Le Parisien

PUBLICIDADE

Uma ótima notícia para os amantes da boa música! De quinta a sábado, sempre a partir das 19h30, o restaurante Le Parisien traz, para animar as noites da casa, um time de artistas de peso, tocando o melhor do smooth jazz, MPB e música internacional.

Na quinta (10), os artistas Alexandre Moreno e Rodrigo Rocha se apresentam clássicos do smooth jazz ao som do piano e da guitarra. Já no sábado (12), marcam presença na casa o grupo Jazz na Carta. O grupo traz o contrabaixo, a bateria, a guitarra e o trompete.

Dia 17 de dezembro é a vez do cantor Lyon, tocando MPB e música internacional na voz e violão. Fechando a programação com chave de ouro, a cantora Paula Tortorretti Duo é a atração do dia 19. Na voz e guitarra, a artista canta o melhor do Jazz, MPB, internacional.

Sobre o Le Parisien

O restaurante Le Parisien (CLN 103) traz a referência dos tradicionais bistrôs franceses. A casa conta com um menu completo, em quatro etapas (couvert, entrada, prato principal e sobremesa), entre outras seleções incríveis, inclusive para compartilhar. Os comensais poderão vivenciar uma verdadeira viagem à França por meio dos pratos autorais, além dos clássicos, assinados pelo renomado chef Leandro Nunes.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Couvert artístico: a partir de R$20 (opcional)

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb