Aroma comemora um ano de casa com menu exclusivo a partir de quinta-feira, 19

PUBLICIDADE

Na última quinta-feira, 19, foi um dia festivo para a gastronomia da capital. O Aroma, restaurante criado e chefiado pelo chef Ronny Peterson em novembro de 2019, comemorou um ano no dia 19 de novembro. Para comemorar a data, a casa terá um menu especial de aniversário servido com exclusividade entre os dias 19 e 22 de novembro.

“Depois de um ano com tantas surpresas, é ótimo poder comemorar um ano com a casa aberta, recebendo nossos clientes queridos”, ressalta Peterson. O cardápio criado pelo chef para a celebração tem como entrada o Sablé de gergelim com camarões grelhados (R$ 67). O preparo é acompanhado de picles de maxixe e purê de tamarindo.

Na lista de opções principais, o restaurante oferece dois pratos. Quem prefere carnes brancas pode provar o Agnolotti de abóbora com gengibre (R$ 79), servido com lascas de bacalhau confit, fonduta de burrata e tomates coloridos. Os amantes de carne vermelha vão apreciar o Carré de javali com crosta de couve (R$ 116), coalhada seca, crocante de quinoa e mil folhas de maçã.

Para tornar a comemoração ainda mais marcante, o menu oferece uma sobremesa criativa e com significado especial. O Mini sonho (R$ 36) é recheado de cremes de chocolate belga e de pistache, e acompanhado de sopa gelada de limão siciliano e amêndoas crocantes. “Eu escolhi essa receita porque esse doce é uma representação do sonho que eu tinha de abrir meu próprio restaurante, de criar o Aroma”, conta Ronny Peterson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o Aroma

O restaurante da 407 Sul aposta na mistura das culinárias brasileira, italiana e francesa para a criação de pratos contemporâneos que provoquem três, dos cinco sentidos: visão, paladar e olfato. As receitas chegam à mesa muito antes de serem servidas, através de uma cozinha aberta, por onde é possível ver os preparos sendo feitos.

Comemorando um ano, a casa conta com uma equipe de 26 pessoas, além de Ronny, para entregar o melhor atendimento e produto na mesa dos clientes. O restaurante conta com 38 pratos, entre entradas principais e sobremesas. Na lista, se destacam o Riso de pato, Atum com foie gras e Tagliolini nero. Para harmonizar, são 180 opções de vinhos de várias regiões do mundo.

Serviço

Menu de aniversário do Aroma

Data: de 19 a 22 de novembro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: CLS 407, Asa Sul

Horário de funcionamento: terça e quarta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Quinta, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Reservas: (61) 99208-5392

https://api.whatsapp.com/send? 1=pt_BR&phone=5561992085392

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

@aromabrasilia