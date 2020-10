Aroma abre reservas para temporada de trufas brancas italianas

PUBLICIDADE

Enquanto a primavera promove ondas de calor e dias de chuva Brasil afora, do outro lado do mundo, o outono italiano abre espaço para a temporada de trufas brancas. As iguarias da espécie Tuber Magnatum Pico chegam a Brasília no fim do mês direto da região de Alba, e passam a estrelar um menu especial criado pelo chef Ronny Peterson para o Aroma. A casa está com reservas abertas para o Festival de trufas, que começa em 1º de novembro.

No menu criado por Ronny, os pratos principais prometem agradar aos paladares mais simples aos mais sofisticados. Entre as criações está o Filé Wellington, um corte de filé mignon coberto com pasta de cogumelos e envolto em presunto e massa folhada, que é servido com capellinis passados na manteiga trufada. Outra opção é o Carré de javali, acompanhado nhoque alla romana e a suave fonduta de trufas brancas. O risoto trufado com ovos de codorna frito também figura na lista de pratos principais.

Para começar bem as refeições, a recomendação oficial é o Peito de pato. O preparo é curado artesanalmente na casa e servido com creme de trufas brancas e compota de pêra assada. Entre as entradas também estão o Ravioloni de ricota e espinafre com gema caipira e manteiga trufada, a Polenta rústica e o Steak tartare de angus.

De sobremesa, o chef sugere o Cannoli aberto com chocolate belga branco, chocolate com avelã e creme patissière com favas de baunilha. O doce italiano é servido com terra de chocolate meio amargo e acompanhado de sorvete fiori di latte. Para harmonizar com o menu, o sommelier da casa, Ricardo Barroso, recomenda o tinto italiano Il Gabbiano Montepulciano D’Abruzzo.

As trufas de Alba

O famoso “tartufo bianco”, ou as trufas brancas, são encontrados de setembro a dezembro em diversas regiões da Itália, como Piemonte, Toscana e Marche. Mas uma das mais conhecidas são as trufas de Alba, que há mais de 80 anos são apresentadas na Feira Mundial da Trufa Branca de Alba.

Impossíveis de cultivar sem as árvores apropriadas, as trufas são um tipo de fungo que nasce nas raízes de alguns tipos de árvores, como pinheiros e carvalho, embaixo da terra. As trufas brancas são colhidas de setembro, no fim do verão italiano, a meados de janeiro, ou seja, a metade do inverno. Para que sejam encontradas, é feita uma verdadeira caça com pessoas licenciadas e cachorros treinados.

Serviço

Festival de trufas brancas do Aroma

Data: a partir de 1º de novembro

Endereço: CLS 407, Asa Sul

Horário de funcionamento: terça e quarta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. Quinta, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Reservas: (61) 99208-5392

@aromabrasilia