Aquele Natal a La Parmê: uma opção inovadora para as ceias de final de ano

Natal, época da família reunida para celebrar o amor e a esperança. Mas essa data também é muito esperada pelas opções gastronômicas típicas do período. A ceia de natal e ano novo geralmente é preparada com esmero e nunca pode faltar o famoso chester e peru. Sabendo disso, o Restaurante Aquela Parmê, especialista exclusivamente em parmegianas, modernizou os pratos para essas datas festivas e trouxe uma novidade para a casa. Unindo a sua experiência gastronômica com os desejos dos clientes em saborear novos quitutes, o gerente do restaurante, Mauro Gonçalves lança a Parmegiana de Peito de Peru Defumado Defumado (R$38,00 a porção individual/ R$72,00 para casal e R$140,00 a porção família), feito com uma fatia generosa de peito de peru defumado, coberto por queijo muçarela e o famoso molho de tomate elaborado de forma artesanal, o restaurante recomenda o acompanhamento com fettuccine ao sugo, porém o cliente pode optar pelo tradicional arroz com fritas além de outras opções.

Para acompanhar esse prato, o restaurante lança uma sobremesa inédita e ao estilo da casa: a Dolce Parmê, elaborada com amendoim e biscoitos selecionados triturados, coberto com creme de ninho e regado com uma deliciosa calda de morango, fazendo alusão ao prato da casa de parmegiana, no valor de R$10,00 a porção individual. O restaurante aliou a tradição de seus pratos e trouxe a versão doce da parmegiana. Uma opção inovadora para acompanhar a ceia da noite de natal e réveillon.

Sem dúvidas, essa é uma opção inovadora, mas respeitando os desejos gastronômicos que o período pede. Esse combo de natal e ano novo podem ser adquiridos em todo o mês de dezembro, bem como para as noites de natal e réveillon.

A casa está aberta de terça a domingo, de 11 às 22h, no sistema delivery e takeaway. As entregas estão disponíveis pelos principais aplicativos (preços entre R$ 24,00 e R$ 190,00). A opção takeaway tem 20% off pedindo pelo https://fastget.app/aquelaparme .

Serviço: Aquela Natal a La Parmê: uma opção inovadora para as ceias de final de ano

Endereço: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Whatsapp: (61) 98156-9038

Cardápio: https://fastget.app/aquelaparme .

Dias e Horários de Funcionamento: Aberto de segunda a domingo das 11 às 22 (sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos, Ifood, UberEats, Rappi e 99Food

Take-out com 20% off pedindo pelo https://fastget.app/aquelaparme

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo e Pic pay