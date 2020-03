Aproveite os últimos dias da 22ª edição da Brasília Restaurant Week

PUBLICIDADE 

“Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim”, já cantava Bell Marques. Afinal, tudo que é bom dura pouco, né? Carnaval acabou, o ano realmente começou e a Brasília Restaurant Week se despede no próximo domingo (1/3). Não precisa de desespero, ainda dá tempo de aproveitar o evento para curar a ressaca de carnaval. O principal festival gastronômico de Brasília oferece menus em três etapas que variam de R$ 43,90 a R$ 89 em alguns dos restaurantes mais queridinhos da cidade. É hora de se organizar para curtir o melhor rolê da cidade: comer bem.



Até o dia 1º de março, domingo, você pode levar seu amor de carnaval, ou de uma vida inteira, para desfrutar de excelentes preparos. Casas como Aglio, Capim Dourado e Casero oferecem uma comidinha tradicional brasileira. Os amantes dos sabores italianos podem apreciar os preparos do Avenida Paulista, Fortunata, Limoncello, Nonna Augusta, Pecorino e Trattoria da Rosário. Quem quer uma comida diferenciada, pode optar pelo Árabe Gourmet, pelos temperos libaneses do Saj ou pela culinária japonesa do Nakombi.



A lista completa de restaurantes está disponível no site www.restaurantweek.com.br e eles se dividem em três categorias. O menu Convencional sai a R$ 43,90 no almoço e R$ 54,90 no jantar, já o cardápio Plus custa R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar. A categoria Premium oferece preparos a R$ 68 almoço e R$ 89 jantar.

E clientes podem ainda acrescentar R$ 1 por menu degustado, que serão arrecadados e doados para a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida, que assiste crianças portadoras do vírus HIV e constrói brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.



Serviço:

22ª Brasília Restaurant Week

Data: 7 de fevereiro a 1º de março



Valores:

Menu Restaurant Week: R$ 43,90 almoço e R$ 54,90 jantar

Menu Restaurant Week Plus: R$ 55 almoço; e R$ 68 jantar

Menu Restaurant Week Premium: R$ 68 almoço e R$ 89 jantar.



Ação social: Acréscimo sugerido de R$ 1 no valor dos menus a ser doado para a ONG Amigos da Vida.

Mais informações: www.restaurantweek.com.br

Redes sociais: @restaurantweekbrasil

ONG beneficiada: Amigos da Vida

Hashtag oficial: #brasilrw