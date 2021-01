PUBLICIDADE

Novidade na Ammo Burger. A casa, que já se tornou referência de artesanais na Asa Norte, estreia agora, em seu menu, opções de smash burgers. A versão é muito popular nos Estados Unidos e tem ganhado popularidade no Brasil. Trata-se de hambúrgueres mais finos, usando um disco de carne menor, que é “esmagado” na chapa quente no momento do preparo. Após montado, a composição é prensada na chapa, recebendo um sabor diferente.

A Ammo Burger apresenta quatro sugestões de smashs no cardápio. O Smmash X (R$9,90) é feito com pão brioche, dois blends de 30g, queijo cheddar e molho da casa. Já, o Smmash Bacon (R$12), é composto por dois blends de 30g, queijo cheddar, bacon e molho especial. O Smmash Salad (R$15) possui pão brioche, dois blends de 30g, cheddar, alface, tomate e molho. O Mmozin (R$18) é uma releitura do “Quarteirão”, feito com pão brioche, dois blends de 30g, cheddar, picles, cebola roxa, catchup e mostarda. As novas alternativas estão disponíveis para consumo no local e também por delivery.

Ammo Burger

A Ammo Burger une ao seu menu de artesanais mensagens de amor e respeito ao próximo, grafadas nos pães e no ambiente do espaço, que traz hambúrgueres com 170g, nas versões clássicas e especiais, além do vegetariano (com mix de cogumelos) e low carb (com alface no lugar do pão).

O Chef da casa, Rafael Gagliano, trabalhou em restaurantes de prestígio em Barcelona, Roma, Londres e Brasília. Na Europa provou temperos e ingredientes das mais diferentes regiões do mundo. A inspiração para a Ammo Burger vem da sua experiência à frente da produção dos artesanais do Hard Rock Café de Barcelona, conhecida por ser a loja da marca que mais vende hambúrgueres do mundo.

Serviço: Ammo Burger lança linha de smashs

Local: SHCN 110 – Bloco C – Loja 54 – Asa Norte

Funcionamento: das 17h às 23h, todos os dias

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Whatsapp – Pega&Leve)

Instagram: @ammo.burger

*Crédito das fotos: Thiago Rodrigues

