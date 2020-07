Ammo Burger inaugura primeira loja

PUBLICIDADE

Uma nova hamburgueria chega à capital. A Ammo Burger espanta a pandemia do novo coronavírus e abre as portas no próximo dia 21 de julho (terça-feira) na 110 Norte. Para manter o distanciamento social, a inauguração da casa será realizada por meio de uma live no instagram da franquia (@ammo.burger), com os sócios-proprietários Fabrício Carone, Ronaldo Pena Junior e Rafael Gagliano contando sobre o projeto, mostrando o ambiente e, claro, apresentando os pratos que integram o menu.

A Ammo Burguer incorpora ao seu modelo de franquia uma filosofia de amor ao próximo, em que palavras de amor, paz, perdão e fé serão grafadas, tanto nos pães dos hambúrgueres, como no interior das lojas -, instituindo e prezando por um relacionamento humanizado com seus clientes.

O renomado chef Rafael Gagliano traz sua bagagem do Hard Rock Café de Barcelona e outros polos gastronômicos ao redor do mundo para formar o menu da casa. O espaço traz hambúrgueres com 170g, nas opções duplo ou triplo, nas versões clássicas – X Burguer, X Salada e X Bacon com cebola caramelizada – e no especial da casa, o Original Ammo Burger.

Há também opções sem carne, como o Vegetariano (com cogumelos) e, ainda, o Low Carb (com alface no lugar do pão). As versões smash e ultrasmash, com 80 e 40g de carne, respectivamente, também estarão presentes no menu, para quem prefere um hambúrguer mais baixo, mais fininho.

Serviço: Ammo Burger

Data: 21 de julho (terça-feira), às 19h

Local: SHCN 110 – Bloco C – Loja 54 – Asa Norte

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Pega&Leve)

Instagram: @ammo.burger