Alvinho Comida Brasileira é a nova proposta gastronômica no Gama

A fim de driblar a crise em meio à Pandemia, se reinventar e arriscar tem sido o refúgio para diversos empresários de Brasília e de todo o Brasil. O restaurante Alvinho Comida Brasileira, por exemplo, inaugurou na última semana, na cidade do Gama, e promete ser a nova proposta gastronômica para os brasilienses que gostam de um tempero mais caseiro. Além de ser a esperança de um novo cenário financeiro aos proprietários.

De acordo com o empresário e proprietário do local, Álvaro Júnior, o maior objetivo da inauguração no momento delicado em que o País se encontra, é poder aproveitar o espaço que estava parado durante a pandemia e gerar mais empregos. “O fato da Pandemia fez repensar e aproveitar mais o imóvel locado, e não utilizado durante o dia para incluir o restaurante e também empregamos cerca de dez trabalhadores. Não foi fácil, mas estamos nos adaptando bem”, afirma confiante.

Funcionamento

Para os amantes de uma boa comida, o restaurante funcionará a partir das 11h, com fast food em geral. Além disso, no mesmo local tem uma das maiores pizzarias do Distrito Federal, conhecida como Pizza César, que funciona de 18h às 23h59.

Ainda segundo Álvaro, a tendência é tornar a marca conhecida. “Acreditamos na área de alimentação por conta da experiência no ramo, querendo tornar a marca conhecida e montar outras operações em Brasília e Entorno”, finaliza.

Serviço

Hora: 11h às 23h59

Local: Quadra 55 lote 8 – posto Ipiranga ao lado Mc Donalds-Gama DF