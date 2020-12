Almeria: Um restaurante cheio de charme, elegância e sabores únicos

PUBLICIDADE

Ao batizar o empreendimento de Almería os sócios homenageiam a pequena cidade costeira espanhola, banhada pelo Mar Mediterrâneo e abraçam outro significado da palavra que é um local observação e contemplação, como um mirador. O mais novo e elegante empreendimento gastronômico de Brasília está localizado no Clube de Golfe, que conta com uma vista única e espetacular para um belíssimo jardim e a Ponte JK.

Cozinha com alma

Os sócios, Guto Jabour, Thiago Lyra, Bianca Gregório e a chef Luiza Jabour usam, com propriedade, o termo “cozinha com alma” ao se referirem aos pratos da casa. Assinado chef Luiza Jabour, o menu possui referências dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, como Espanha, Itália, França, Grécia e Líbano. O conceito é o de uma gastronomia que remeta aos longos almoços de domingo, rodeado de pessoas queridas, sem pressa e com ingredientes que valorizam os produtores locais, escolhidos de maneira sazonal.

Para começar, destaque para o Gyro Grego (quatro unidades de pão pita, cordeiro desfiado, molho tzatiziki, crispy de alho-poro); Croqueta de Pescada (quatro unidades de croqueta de pescada amarela e gaspacho Almería) e Las Bravas (quatro unidades de mil folhas de mandioca, ragú de linguiça e aioli picante).

Entre os Principais, Risoto Verde (Pesto Almeria, crocante de Jamon, parmesão e pera confit); Fideuá de Camarões (Camarões grelhados, emulsão picante); Polvo a Provençal (Batatas rústicas, homus, farofa de avelã e aioli picante); Pernil de Cordeiro (Cuscuz Marroquino, Coalhada seca, Gastrique, azeite de hortelã).

Nas sobremesas, destacam-se o Tiramisù TQR (Creme de mascarpone, Savoiardi, grãos de café, cacau em pó); Caramelô (Cremoso de chocolate, sorvete de caramelo, crumble de cacau, Pipoca, calda de caramelo salgado); Último Suspiro (Pavlova, Creme Patissière Tonka, Chantilly, Coulis de framboesa, morangos frescos) e Pudim de Pistacchio (Pistache, chantilly de laranja, tuile).

Drinks e vinhos

A carta de drinques possui opções clássicas e autorais assinadas pelo mixologista Elvis Almeida. Entre as criações exclusivas, destacam-se o Pink Almería (Gin, ramazzoti e pink lemonade); Provence (vodka, Chambord, limão e clara pasteurizada); Pompeia (vodka, amora, framboesa, simple syrup e ginger beer); GT Almería (gin, grappefruit, noz moscada, água tônica).

A carta de vinhos da casa certamente irá surpreender e agradar os paladares mais exigentes. Seguindo o “espírito” da casa, a adega do Almeria faz uma curadoria primorosa de rótulos europeus da França, Espanha, Itália, Grécia, Israel e Portugal, além dos sul americanos da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Fica a sugestão de visitar a adega da casa!

Luiza Jabour

Brasiliense, a jovem chef Luiza Jabour, cresceu envolvida no que há de melhor no universo gastronômico e sua ligação afetiva com a gastronomia vem desde o berço. Quando ainda era uma criança, seus pais abriram a renomada confeitaria Sweet Cake e Luiza foi se apaixonando, cada dia mais, por esse universo. Adulta e já com o diploma de gastronomia em mãos, mudou-se para a capital francesa para uma temporada de dois anos, onde frequentou cursos na Escola Ferrandi e Alain Ducasse, além de passagens pela Fauchon e pelo hotel Prince de Galle. É com essa bagagem e cheia de entusiasmo que Luiza Jabour comanda a cozinha do Almeria com com muita leveza, inspiração e paixão.

Foco nos detalhes

O projeto arquitetônico do Almería foi concebido pelo Estúdio Leme e possui elementos que remetem ao mar, com revestimentos claros e naturais, integração dos espaços e uma cozinha-show, onde é possível assistir a finalização dos pratos.

Serviço

Almería

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h. Das 18h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

@almeriaresto