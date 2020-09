Além do saquê, Nakombi lança nova carta de drinks

PUBLICIDADE

Harmonização com sushi? Sim ou com certeza?! Trazendo uma carta versátil, o Nakombi, restaurante conhecido pelo tradicional rodízio de comida japonesa, lança novos coquetéis que vão além do saquê para oferecer uma experiência completa aos brasilienses.

Assinados pelo premiado mixologista Gustavo Guedes, os lançamentos são propostas autorais e muito criativas, além de muito saborosas. Entre as novidades, está o Jonetsu Martini (vodca, redução de maracujá, limão, xarope de cumaru, merengue de gengibre acompanhado de um shot de espumante – R$ 31).

Outra sugestão para acompanhar o saboroso rodízio da casa é o Sayuri Smash (gin, licor St. Germain, redução de morango com vinho, pepino, hortelã e água tônica – R$ 36). Este coquetel é uma excelente pedida para quem é apaixonado por gin tônica.

Aos amantes de whisky, a casa oferece o Ikigai (whisky, cointreau, purê de manga, limão e espuma cítrica de wasabi – R$ 31). A iguaria traz uma combinação marcante sem perder no quesito sabor.

O saquê também ganhou combinações incríveis que prometem conquistar o paladar dos brasilienses. Uma delas é o Suhai Negroni (saquê, campari, vermute rosso e angostura bitters – R$ 29), o Sugoi Mule (saquê, vodca, purê de pera, calda de chá verde, limão e espuma de gengibre – R$ 33) e, por fim, não menos importante, o Sonkei Martini (saquê, dry vermute, tintura de sal e azeitonas verdes – R$ 31).

Os novos drinks são uma ótima pedida para acompanhar o tradicional rodízio da casa, que sai a R$ 104 e às sextas, no almoço, está no valor promocional de R$ 94 por pessoa.

Nakombi

Endereço: SCLS 404, Bloco B, Loja 35 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta: 19h às 23h/ Sexta: 12h às 15h e das 19h à 0h/ Sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h/ Domingo: 12h às 16h / 19h às 23h

Take Out e informações: (61) 99626-2106

Delivery: iFood e Uber Eats.

Siga: @nakombibsb