Adorável Café prorroga sobremesa de Natal

A sobremesa do Adorável Café, criada especialmente para o Natal, foi tão bem aceita pelos frequentadores da casa, que ganhou mais um tempinho no menu.

Até dia 2 de janeiro, será possível provar essa delícia (eu comi e aprovei!) formada por fatias de panetone ou chocotone, tostadas e recheadas com nutella ou doce de leite. Para acompanhar, ainda tem morangos frescos, geleia de morango e chantilly. Tudo isso por R$ 16.

Tem Adorável no Park Style – Mall & Residence (Rua 25 Sul) e Rua Carnaúbas,Quadra 301,lote 2, ambos em Águas Claras.

Se não quiser ir até lá, é possível pedir pelo iFood não somente a sobremesa natalina, como também boa parte do cardápio. Indico os croissants recheados com presunto parma ou mozzarella de búfala, e o sanduíche da casa com pernil desfiado, queijo, rúcula e ovo.