Açaí Artesanal é para todos os paladares

PUBLICIDADE

Se reunir com os amigos para tomar um açaí é um hábito típico do brasiliense. “Quando se fala em açaí, não podemos nos limitar exclusivamente ao consumo do produto, pois há toda uma experiência envolvida nisso. As pessoas vão às lojas para relaxar, se refrescar, num final de tarde”, explica Martin Barreiro, sócio-proprietário da franquia brasiliense Açaí Artesanal. Há 13 anos, a marca nasceu destinada exclusivamente ao preparo e comercialização de açaís. Com modelo de franquia estruturado, o Açaí Artesanal conquistou o paladar do brasiliense. Prova disso são as 19 lojas no DF, além de duas novas com previsão de inauguração próxima.

O Açaí Artesanal teve início numa reunião casual de amigos, que preparavam uma versão caseira do produto para confraternizar e degustar. “A experiência se repetiu e nós começamos a fazer uma vaquinha para continuar produzindo o açaí e logo iniciamos a comercialização, com pedidos pelo Facebook”, explica Martin, sócio-fundador da marca.

Cardápio

O cardápio do espaço procura atender todos os gostos e preferências. As opções clássicas trazem as versões mais tradicionais. O Açaí Original contém um leve toque de guaraná, tem também batido com banana, morango, hortelã e cookies. Os clássicos saem por R$13,99 (300g), R$19,99 (500g) e R$23,99 (700g).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os paladares mais sofisticados podem aproveitar as composições Gourmet. Açaí batido com pitaya e um pouco de guaraná, feito com cacau 70%, paçoca e até castanha do pará. As alternativas gourmet saem por R$15,99 (300g), R$21,99 (500g) e R$25,99 (700g).

A casa também apresenta no menu as versões Especiais. Para quem é fitness, tem o Açaí Fit, feito com whey protein, mel, castanha do pará, morango ou banana. Sai por R$21,99 (300g), R$26,99 (500g) e R$32,99 (700g). O combinado Vai Bem é um dos prediletos do público. Composto por açaí com sorbet de frutas vermelhas e sorvete de creme em camadas. A opção custa R$23,99 (300g), R$28,99 (500g) e R$33,99 (700g). Outro queridinho da casa é o Nut Açaí, com camadas de açaí, leite em pó, banana cortada e creme de avelã. A composição sai por R$24,99 (300g), R$29,99 (500g) e R$34,99 (700g).

Particularidades do Açaí Artesanal

O Açaí Artesanal é 100% natural e batido com frutos selecionados. O produto é orgânico, totalmente seguro e puro. A Franquia é uma das únicas a utilizar a polpa pasteurizada (padrão internacional), livre de qualquer tipo de contaminação. Trata-se de um produto sem conservantes, corantes, emulsificantes ou aditivos químicos e, todo processo de preparo é manual. Mas, sem dúvida, a melhor parte do processo é a receita. O produto pode ser batido sem açúcar ou adoçado com uma dose mínima de xarope de guaraná, mel, açúcar mascavo ou stevia, garantindo a consistência e o sabor do açaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Açaí Artesanal

Unidades na Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, Lago Norte, SIA, Guará, Taguatinga, Águas Claras, Lago Sul, Octogonal, SOF.

Mais informações: www.acaiartesanal.com.br