Abrasel DF mostra a força do delivery no Dia das Mães

PUBLICIDADE 

Com a pandemia do Covid-19, muitos hábitos novos surgiram. Um deles foi o de pedir comida em casa, via plataformas de delivery. E, para o Dia das Mães, uma data tão especial, não poderia ser diferente. Na falta de poder sentar em um bom restaurante, que tal “levar os restaurantes” para a casa das matriarcas? Por isso, a orientação da Abrasel DF a todos os restaurantes é que reforcem o time da cozinha, bem como aumente o staff e a quantidade de motoboys, para que não haja “congestionamento” nos pedidos. A associação também indica que os clientes façam o pedido com antecedência.



Segundo Beto Pinheiro, Presidente da Abrasel DF, a expectativa é que o Dia as Mães aumente muito as vendas nos restaurantes. “Acredito que a demanda dobre, se comparado com um domingo normal”, diz. “O Dia das Mães é uma data muito forte, todos gostam de pedir comida para não dar trabalho e curtir mais o momento com a família”, explica.



Confira abaixo os restaurantes associados que estão fazendo delivery e desfrute de um saboroso domingo das mães no conforto de casa:





1. Marietta (lago sul, asa sul, brasília shopping, 110 norte, 316 norte, águas claras) ifood e encomendas 99671-2211

2. Marvin (águas claras, asa norte, brasília shopping, asa sul) ifood

3) Olivae Restaurante (Asa sul e Águas Claras) ambos com ifood

4) VELOCE (lago sul) ifood e uber eats

5) Coco Bambu

6) Don Romano Lago Sul 32480078

7) Don Romano Águas Claras 34354030

8) Meatz Burger ( àguas claras , guará 27, sudoeste 101, asa sul 105 e asa norte 716)

9)Bsb Burger (águas claras e asa sul 105)

10) Blas restaurante 406 norte. IFood, Uber Eats, Rappi.

10) Alecrim Smoke (Samambaia) (@alecrim.bbq)

11) Sallva. Pontão do Lago Sul. iFood. 3522-4352 @sallvabsb

12) Ticiana Werner – 201 Sul

Ifood 3226-9947 / 98263-6847

@ticianawerner

13) AÇOUGUE 61 – 403 SUL – IFOOD – WHATSAPP 61 9 9819-8249 (CARNE IN NATURA, CARNE ASSADA E PRATOS)

14. Mayer sudoeste

Fixo 3222 2069

Zap 996990642

Sudoeste

CLSW 104 bloco c

Loja 42

15) El Paso Asa Sul e Norte

Ifood

16) DONBURI- IFood e ubereats

17) Hai! Sushi – Uber eats

18) Rosa Takematsu – IFood e Uber eats

19) TETA Cheese Bar 103 Sul – 3554-6970 – To go

20) Primeiro Bar – 3028-1331, IFood e UberEats

21) Gordeixos Sudoeste – 3344-5559, IFood e UberEats

22) Hum Burguer Sudoeste – 3051-1212, IFood

23) Gokoni Brasília – Delivery Japa, 30378389,Rappi, IFood e Uber Eats

24) empório árabe 3451-4750

25) dolce far Niente 3451-4750

26) mayuu sushi 3451-4750

27) dólar furado Burger 3451-4750

28)Sushi Gourmet-whats 98130609 entrega aguas claras,taguatinga,Ceilândia, samambaia

29) Limoncello – 3226-3208 – 402 sul

30) Carpe Diem 104 sul ifood e 3325-5301

31) Reverso: IFood

32) Bloco C: 3553.9077/3553.9078/ 99937.3112

33) Kimukeka – 3306-1015/98122-9994

34) Hum burguer lago sul – ifood 3547-9120

35) Sushiloko Jardim botanico – ifood 3366-5685

36) Pedacinho Pizzas 108 Norte 3349-0010

37) Pedacinho Pizzas Sudoeste 3343-1010

38) Picanhas do Sul – 302 norte. I Food,

Uber eats e Rappi.

3327 9256.

39) O La Porta além do Ifood e do Whatssap: UberEats e também a loja online www.laportaemcasa.com.b

40) Alpinus Carne de Sol e Galeteria – Parque da Cidade – tel.: 3321-7945 (IFOOD E UBEREATS)

41) Stonia Ice (asa sul, norte, sudoeste e aguas claras

42) Beirute Sul : 3244 1717

Beirute Norte: 3272 0123

43)Lake’s Restaurante 402 Sul 3323-1029

44) Peixe na Rede ( Asa norte, Asa sul, Lago Norte, Lago sul águas Claras, Sudoeste, Guara e Shopping Boulevard.

Ifood e telefone fixo das unidades!

45) DLurdes Águas Claras/Cafeteria/Pizzaria/ Restaurante: 3204-3283/98105-5251

46) Miwa

47) Naturama Gourmet: 3223-3645

48) Lifebox Águas Claras

49)Fortunata lago-sul, 3364-6111

50) Fred Restaurante – Ifood 3443-1450

51) BSB Grill : 33460036( asa norte)/ 33260976

52) Soul Ribs – 981031308

53) Belini Paes e Gastronomia 99327-5865

54) Belini Café 33459004

55)Bhumi Cozinha Orgânica e Saudável 33450046

56) La Portena Empanadas Argentinas: 99161-1717

57)Chocolat Glacè : 99646-7632

58) Doma Rooftop

59) Dona Lenha Deck Brasil (3364-3400 take out e Ifood)

60) Dona Lenha 202 Sul (3322-1234 take out e Ifood)

61) Dona Lenha Terraço Shopping (3363-2424 e Ifood)

62) Dona Lenha Asa Norte (3349-2323 e Ifood)

63) C’est si Bon 213 Norte – Delivery iFood e Take out

3272-1005

98117-6627 WhatsApp

64) Ravioli & Cia

Delivery próprio: loja quadra 302, Sudoeste 3344.0708;

Loja quadra 214 Norte, 3201.2630.

Ifood/uber Eats/



65) Armazém do Silveira 312norte bloco B 3274 1213



66) Restaurante Cozinha das Minas

715 Norte Bloco: A loja:63 3349 0001 – 99170 4290



67) Forninho Mineiro 402 norte

Próprio 3326.2556/9840.2556(ZAP)

IFOOD



68) Pão Dourado(restaurante, padaria e supermercado) Av. Jequitib,485 Águas Claras – IFood, www.superpaodourado.com.br, aplicativo e zap 98195-7313



69) Dom Francisco: 3224-1634 / 3321-0769/

8229-1473 (WhatsApp) e plataforma ifood



70)Restaurante Nazareth Café Sul – https://goomer.app/nazareth- cafe-em-casa e wapp: 61.99570-7998



71) – NAU Frutos do Mar – Ifood

– Mangai – Ifood

Tel: 32520155



72) Greens Natural 302 norte

WhatsApp. 98111-0119/ 3326-0272 e ifood



73) Daniel Briand 33261135 991041644 asa sul /asa norte lago sul e norte / sudoeste

8 h até 19 h



74) Bierfass lago

Ifood, take out e delivery

3364 4041

98626 0235



75)Taypa

Ifood, take out e delivery

3248 0403

98626 0235



76) Asa Gaúcha Restaurante

3340 0104



77) Rapport Café e Bistrô- 412 norte bloco C loja 40 – Uber eats, delivery e takeout – 33220259 / 991178409



78) Villa Tevere – 3345-5513



79) Deguste Salada – degustesalada.com.br – 986547707 (delivery – take out)



80) CANTNA DA MASSA

3226 8374

Take out e iFood



81) Sal e Brasa

SHN Q2 BL I 3264-4308



82) Santa Pizza – Asa Sul (3244-1415)



83) Franguetto – Asa Sul (3244-1415)



84)Frangalhos Lanchonete Ltda

9 91111209

@frangalhos_frango_americano



85)AVENIDA PAULISTA RISTORANTE E PIZZERIA . FONE: 32556000 (Foner e WHATS) , IFOOD, UBER e Site www.avenidapaulistapizzabar. com.br.



86) D’Vilela Café Bistrô 310 Norte

fone: 3427-3071

Ifood e Rappi ou take Out. @dvilelacafebistro



87) Grand Cru- Lago Sul

3368.6868 | 99859.4135

delivery de vinhos e comida

take out

ifood

@latabledegrandcru.



88) Xique xique – 32742810



89)PRIMUS VICENTE PIRES 3797-7070

PRIMUS ÁGUAS CLARAS 3797-7071

PRIMUS ASA SUL 3443-7070



90)L’amour Du Pain – Asa Sul e Lago Sul – 3525-5909



91) Forninho Mineiro retorna com Delivery e Take Out quarta dia 6



92)AVENIDA PAULISTA RISTORANTE E PIZZERIA . FONE: 32556000 (Foner e WHATS) , IFOOD, UBER e Site www.avenidapaulistapizzabar. com.b