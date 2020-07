Abbraccio usa plataforma de delivery para criar experiência de harmonização de vinhos

PUBLICIDADE

Com a chegada do inverno, nada melhor do que saborear um belo vinho para acompanhar uma refeição especial. Porém, decidir o rótulo adequado, que mais combina com o prato escolhido, nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente nos pedidos em domicílio. Foi pensando nisso e para oferecer uma experiência ainda mais completa, que o Abbraccio passa a usar neste mês a plataforma do Ifood para sugerir aos clientes a harmonização de vinhos para os pedidos do seu delivery.

Com a novidade, os fãs da rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano agora receberão duas sugestões de vinhos que melhor combinam com o prato escolhido e, já no pedido, podem incluir o rótulo indicado. O novo serviço foi desenvolvido com a consultoria de Gabriel Raele, eleito pela Associação Brasileira de Sommeliers como um dos melhores especialistas da área. Estão disponíveis rótulos importados e nacionais que harmonizam com as massas, risotos, peixes, pizzas, carnes e frangos da casa.

“Nesse momento de delivery em alta, decidimos buscar alternativas para continuar oferecendo a consultoria que habitualmente é dada em nossos restaurantes. Por isso, trabalhamos nesta harmonização dentro da plataforma parceira como forma de proporcionar uma experiência ainda mais completa em casa”, destaca Andréa França, head de Marketing do Abbraccio.

Entre as combinações sugeridas estão a tradicional Pizza Carbonara (R$ 46,50) com o versátil vinho Abbraccio Primitivo – garrafa 750 ml (R$ 79,00); o irresistível Risoto de Gamberi com o marcante Seival by Miolo Sauvignon Blanc – garrafa 750 ml (R$ 79,00) e o saboroso Brasato com Risoto com o sofisticado Barone Montalto Syrah Terre Siciliane IGT – garrafa 750 ml (R$ 159,00).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE