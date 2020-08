Abbraccio explora técnica de Brasear em seus novos pratos

PUBLICIDADE

Você já ouviu falar da técnica de Brasear um alimento? Este é um método muito conhecido e utilizado no preparo de diversos pratos, incluindo os da gastronomia italiana. A técnica consiste em cozinhar alimentos combinando duas formas de calor, a úmida e a seca. Para isso, é preciso selar peças grandes de carne em fogo alto e na sequência, cozinhar a peça lentamente em fogo baixo. Os cortes podem passar horas no fogo sendo incorporados a caldos aromáticos, o que garante um sabor marcante e inesquecível. A técnica de Brasear um corte de carne assegura que ele fique macio e suculento, desfiando ao toque e desmanchando na boca.

Para a perfeita cocção da carne, usa-se também um vinho, normalmente tinto de mesa, para deglacear a panela e fazer soltar o caldo preexistente. O vinho e o caldo incorporam à carne, deixando-a ainda mais saborosa.

O método, que deriva do termo francês “braiser”, faz muito sucesso na culinária típica de diversos países ao redor do mundo, incluindo a Itália.

O Gnocchi com Brasato é feito com massa artesanal de batata e leva na sua composição Molho Alfredo com Brasato desfiado e molho Marsala. O prato é perfeito para compartilhar, pois é servido em porções para duas pessoas (R$ 89). Já o Brasato Gratinado traz Brasato desfiado, envolto em redução de vinho e mix de ervas, coberto com purê de mandioquinha e finalizado com crumbles de queijo parmesão (porção individual – R$ 64,90).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essas novas delícias estão disponíveis no aplicativo iFood, para delivery ou retirada nos restaurantes, e também nas unidades da marca, que reabriram suas lojas físicas recentemente, com capacidade reduzida e seguindo todas as diretrizes sanitárias de segurança.

Sobre o Abbraccio

O Abbraccio conta com 12 unidades no país, localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, traz uma experiência diferenciada de casual dining fundamentada na hospitalidade calorosa e em um cardápio variado, com um toque moderno e vibrante. Ambiente inspirado no lifestyle italiano, com cozinha aberta que permite que os clientes acompanhem de perto a preparação dos pratos com massas artesanais e ingredientes frescos. O Abbraccio restaurante pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com a marca Outback Steakhouse no país.