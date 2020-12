Abbraccio e Stella Artois anunciam lançamento de Panettone Salgado

PUBLICIDADE

A época do Natal é repleta de tradições e momentos de celebração, marcados por inúmeros pratos natalinos, preparados sempre com amor e que ajudam a criar o clima perfeito entre os amigos e familiares. Na tradição brasileira, o panettone é um dos itens indispensáveis, seja ele feito com frutas ou com chocolate. Mas já imaginou inovar essa tradição?

Pensando em deixar as festas de fim de ano ainda mais especiais e inesquecíveis, as marcas Abbraccio e Stella Artois se uniram novamente e anunciam o lançamento do Panettone Salgado (300g). A novidade leva cerveja Stella Artois na composição da massa, combinada com parmesão e um mix de temperos característicos e exclusivos do Abbraccio, que juntos, resultam em um produto com textura macia e repleto de sabor. Aquecido no forninho, fica perfeito com uma Stella Artois gelada. O lançamento chega aos restaurantes da rede no dia 1º de dezembro, mas é preciso correr porque a novidade é limitada e também ficará disponível por tempo limitado, ou enquanto durarem os estoques.

“Este é o segundo produto lançado em parceria entre Abbraccio e Stella Artois em 2020. Esperamos dar um toque especial à tradição natalina brasileira, com um produto novo e diferenciado, para ser compartilhado entre amigos e famílias. Os ingredientes foram cautelosamente estudados para darem origem a um panettone exclusivo, moderno, de sabor marcante e que trouxesse a identidade de ambas as marcas”, afirma Andréa França, head de Marketing do Abbraccio.

A parceria entre as duas marcas é garantia de sucesso, já que as pizzas com cerveja na massa lançadas recentemente harmonizaram e agradaram os mais variados gostos e paladares, e com o panettone não será diferente.

“A parceria entre Stella e Abbraccio tem sido muito especial, pois foi pensada com carinho para criar momentos gostosos de celebração e reunião ao redor da mesa. No caso do panettone, conseguimos trazer um produto diferente, que também pode ser enviado como um mimo para a família e os amigos neste fim de ano – é uma forma de estar presente na vida das pessoas queridas, mesmo que ainda estejamos distantes”, conta Carolina Cheng, gerente de marketing de parcerias da Cervejaria Ambev.

O Panettone Salgado de Cerveja será vendido por R$ 29 e poderá ser encontrado exclusivamente nas unidades Abbraccio ou via delivery por meio do iFood.

Sobre o Abbraccio

O Abbraccio conta com 12 unidades no país, localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, traz uma experiência diferenciada de casual dining fundamentada na hospitalidade calorosa e em um cardápio variado, com um toque moderno e vibrante. Ambiente inspirado no lifestyle italiano, com cozinha aberta que permite que os clientes acompanhem de perto a preparação dos pratos com massas artesanais e ingredientes frescos. O Abbraccio restaurante pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com a marca Outback Steakhouse no país.

Sobre Stella Artois

Com tradição de mais de 600 anos, os primeiros relatos relacionados à história de Stella Artois datam de 1366, na cidade de Leuven, na Bélgica: em 1926, a Cervejaria Artois desenvolveu uma cerveja especial para celebrar o período natalino. Quando o produto ficou pronto, surpreendeu por sua extrema claridade e por este motivo foi chamada de Stella (“estrela” em latim). É a primeira cerveja belga do mundo e está presente em mais de 80 países. Comercializada pela Ambev, já está no Brasil há 15 anos, onde pode ser encontrada nas versões tradicional e sem glúten. Apoiadora da gastronomia, Stella é precursora de iniciativas como o evento gastronômico Villa Stella Artois e o movimento Apoie Um Restaurante, que reverteu mais de R$ 10 milhões para apoiar financeiramente restaurantes no país ao longo dos últimos meses.