A tradicional cantina Don Romano anuncia ações especiais para esse fim de ano

O novo normal, advindo com a pandemia causada pelo Covid-19 trouxe muitas mudanças, em especial para os frequentadores de bares e restaurantes. Depois de um período de restrição imposto pelo decreto governamental, a Don Romano Cantina & Pizzaria reabriu as portas e decidiu inovar, trazendo novos produtos e serviços especiais para os seus clientes, pensando especialmente nas festas e comemorações de final de ano.

Para esse período, o espaço contará com duas opções de confraternizações. A primeira é a comemoração no próprio restaurante, localizado no Lago Sul, durante o tradicional happy hour, ou no jantar, que contarão com descontos especiais para não deixar ninguém de fora. Nas reservas para grupos, os clientes terão 50% de desconto no chopp e drinks, além de ouras promoções exclusivas.

De segunda à sexta, das 17h às 19h30, na unidade do Lago Sul, todos os vinhos terão um desconto de 30%, já os drinks contarão com 50% de desconto. Para quem optar pelo jantar, poderá escolher entre as opções de pizza a la carte, ou o pacote promocional, de segunda à quinta, com menu fechado (R$70 por pessoa), com várias opções de pizzas salgadas, doces e focaccias.

Na segunda opção de confraternização, apelidada de “Don Romano na Sua Casa”, os clientes poderão aproveitar as delícias da culinária italiana dentro de casa, escritório ou espaço gourmet (desde que haja liberação para a realização do evento). Além das massas e pizzas assadas na hora, os pacotes podem incluir serviço completo de garçom, bebidas, limpeza e até decoração. A ação é válida para todo o Distrito Federal, e para contratar o serviço, basta entrar em contato e realizar o orçamento.

Segundo Mariana Miranda, sócia-proprietária da Don Romano, a ideia de levar o serviço até os consumidores surgiu por saber que muitos clientes ainda estão com receio de sair de casa para eventos, ou mesmo para as tradicionais confraternizações de fim de ano, devido ao coronavírus. “Tivemos o cuidado de trazer duas opções diferentes para nossos clientes, tanto para aqueles que aos poucos já estão saindo de casa, quanto para os que ainda estão seguindo a quarentena à risca”, ressaltou. “Foi uma forma de trazer uma alternativa com boa gastronomia para a nossa fiel clientela”, afirma a empresária.

O também sócio da Don Romano, Arthur Mottos, destaca as vantagens de se contratar o “Don Romano na Sua Casa”, e entre elas a tradição em Brasília e qualidade do restaurante. “Nossa empresa está há 32 anos no mercado, e sempre trabalhamos com muita segurança e qualidade alimentar, e neste momento não poderia ser diferente. Estamos levando o que temos de melhor até o nosso cliente, para que nesse momento tão delicado possamos levar um pouco de alegria e comunhão para a nossa clientela”, completa.

Serviço

Don Romano Cantina & Pizzaria

St. de Habitações Individuais Sul QI 11 – Lago Sul; De segunda à quinta, das 11h30 às 23h30; sexta e sábado, das 11h30 às 00h e aos domingos das 12h às 23h.

Shopping Águas de Tambaú – R. Buriti – Águas Claras (Apenas Delivery); Todos os dias, das 18h às 23h.

Telefone: (61) 3248-0078 (Lago Sul); (61) 3435-4030 (Águas Claras)

www.donromanobsb.com.br/