À sua maneira: Southside lança coquetel personalizado com gin

Sendo um ícone da coquetelaria moderna, o gin, bebida de origem holandesa, tem conquistado cada vez mais o paladar dos brasilienses. O destilado do momento, agora, pode ser personalizado de acordo com a preferência dos apaixonados pela iguaria. Esta á a nova proposta do restaurante Southside.

Primeiro, os comensais poderão escolher o gin preferido: Gordon´s (R$ 27), Tanqueray London Dry (R$ 31), Tanqueray Flor de Sevilla (R$ 37), Tanqueray NO. Ten (R$ 45), Amazzoni (R$ 35), Saffron (R$ 45) ou o London NO.1 (R$ 58).

Na sequência, podem optar entre os botânicos, que dão o toque aromático ao drink. As opções são: limão taiti, limão siciliano, laranja bahia, morango, pepino, hortelã, manjericão, alecrim, sálvia, hibisco, grãos de café, limão desidratado, laranja desidratada, azeitonas, canela e anis estrelado.

Por fim, a água tônica. Entre as opções que a casa oferece para montar o coquetel, estão: Britvic classic, Britvic Indian, britvic zero, Britvic ginger ale. Para uma versão mais soficada, por mais R$ 10, os clientes podem optar pela London essence classic, London essence orange & elderflower, London essence grapefruit & rosemary ou a London essence ginger ale.

“Além de oferecermos o clássico gin-tônica, queremos que os aficionados pelo destilado possam usar a criatividade para montar um coquetel à sua maneira, combinando sabores e aromas personalizados para ter uma experiência Southside completa”, explica Gustavo Guedes, mixologista e um dos sócios da casa.

A casa ainda também oferece excelentes entradas para compartilhar e deixar a visita ao restaurante ainda mais saborosa. Destaque para o ovo poché com creme de grana padano com shimeji na manteiga de alho e crispy de parma (R$ 38).

Protocolo de segurança

A casa está seguindo à risca todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Adotamos aferição de temperatura por termômetro infravermelho, totem com álcool na entrada, mesas intercaladas para respeitar um espaçamento de pelo menos 2m entre os clientes, uso de máscara nos ambientes comuns – o cliente só poderá tirar a máscara ao se sentar, obrigatoriedade de testagem para Covid-19 dos colaboradores, kit individual para todos os clientes lacrado com talheres, guardanapos descartáveis e frasco de álcool em gel, ambiente arejado com ar condicionado desligado, redução no fluxo de clientes, cardápio por QR code e treinamento da brigada sobre os cuidados para um atendimento seguro e cordial. No momento, segurança é o ponto chave do nosso controle de qualidade”, ressalta Gustavo Guedes, sócio e mixologista da casa.

Southside

Endereço: SHCS CLS 407

Horário de funcionamento: segunda – Fechado/ Terça a quinta – das 19h às 23h / sexta e sábado – das 19h à 00h / Domingo das 19h às 23h.

